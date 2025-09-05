晴時多雲

三星美國廠明年將啃蘋果CIS 聯電間接分食ISP訂單

2025/09/05 06:30

業界傳出，日本索尼不再是蘋果的獨家影像感測器供應商，三星分食到至少三分之一的CIS代工商機，聯電是三星CIS搭配影像訊號處理器（ISP）代工廠，也將續配合接單生產，有助挹注明年下半年營運。（資料照）業界傳出，日本索尼不再是蘋果的獨家影像感測器供應商，三星分食到至少三分之一的CIS代工商機，聯電是三星CIS搭配影像訊號處理器（ISP）代工廠，也將續配合接單生產，有助挹注明年下半年營運。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕迎接川普推動「美國製造」，三星將為蘋果明年新手機在美國德州廠代工生產影像感測器（CIS），牽動CIS相關的代工版圖重整。半導體業界傳出，日本索尼（Sony）不再是蘋果的獨家影像感測器供應商，三星分食到至少三分之一的CIS代工商機，聯電（2330）是三星CIS搭配影像訊號處理器（ISP）代工廠，也將續配合接單生產，有助挹注明年下半年營運。

對於業界傳言，聯電表示，不評論單一客戶。業界指出，川普政治祭出關稅大戰，「美國製造」成為發展趨勢，蘋果於8月上旬宣布將與三星在美國德州奧斯汀（Austin）晶圓廠合作，生產製造包括iPhone在內的蘋果裝置產品的晶片；目前得知三星將為蘋果明年的iPhone 18生產新一代影像感測器，因目前獨家供應商Sony在美國沒有設廠，三星約分食到至少三分之一的CIS代工訂單。

業界認為，三星將為蘋果明年新手機在美國德州廠代工生產影像感測器（CIS），這恐牽動CIS相關的代工版圖重整，因Sony的影像感測器委由台積電（2330）代工，台積電原本規畫興建熊本二廠導入先進製程6奈米，但傳出動工時程延後，量產時程也傳出延緩1年半，但並未獲台積電證實。不過，台積電在高毛利的先進製程AI晶片是霸主，即使減少生產CIS的影響也有限。

三星在CIS搭配影像訊號處理器（ISP）與聯電合作多年，目前聯電在南科廠採22/28奈米生產；三星將替蘋果代工生產一部分的新一代CIS，估計至少分食三分之一，業界傳出，三星的CIS相關的ISP也將委由聯電代工，由於蘋果iPhone手機年銷售超過2億支，三星的CIS搭配ISP數量相當可觀，有助挹注聯電明年下半年營運，聯電也持續看好22/28奈米是強勁且長期有競爭力的節點。

因客戶提前拉貨，聯電昨公告8月營收為191.59億元，月減4.39%、年減7.2%，呈現月、年雙減，再度失守200億元大關；聯電累計前8月營收為1558.16億元，年增1.86%。聯電昨收盤價42元、上漲1.1元，成交量6.79萬張，其中，外資加碼買超1.75萬張，居台股買超第2名，連4買。

