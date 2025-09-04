昔年薪246萬！男退休一年後人生墜谷底 淪獨居與泡麵相伴

日媒以真實案例，揭示退休後隱藏的收入與心理風險，以及高齡再就業的現實挑戰。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕收入豐厚、事業輝煌，即使一帆風順，「退休」這個重要的里程碑也可能徹底改變人生。日本一名男子過去在職場上是風雲人物，被派駐海外分公司負責人，年收超過1200萬日圓（約新台幣246萬元），然而，退休後卻「敗給自尊」，因失去自我價值感而陷入孤獨，如今只剩便利商店的泡麵相伴。真實案例揭示了退休後隱藏的收入與心理風險，也提醒社會對高齡再就業的現實挑戰不能忽視。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，63歲的鈴木健一（化名）先生在工作時是名副其實的菁英，他畢業於知名大學，進入大企業工作，憑藉語言能力與談判技巧，完成多個大型海外案件，並在40多歲時被提拔擔任海外分公司負責人。巔峰時期，鈴木年收超過1200萬日圓，平日要應酬，假日則打高爾夫球招待客戶。由於長期派駐海外，他家中的酒窖裡常備世界各國的紅酒，偶爾邀請下屬或合作夥伴前來。

請繼續往下閱讀...

然而，華麗日常瞬間消失。60歲時，鈴木正式退休，他自信表示「我還能在一線工作，我堅信公司需要我。」原以為自己仍可活躍於第一線，未料公司只願意以再雇用的方式讓他留下，而角色只是支援後輩，非原本的核心，職位也不再保留，年薪也降至約500萬日圓（約新台幣102萬元）。

而失去的不只是高薪與頭銜，真正打擊鈴木的是「存在感消失」。薪水驟減仍可接受，但他發現自己在公司感到格格不入，雖然沒有人直接說出口，但辦公室氣氛讓他感覺甚至覺得「自己成了老害」。他本可以繼續工作，但長年累積的自尊不允許他低頭，認為「以我的能力，應該能找到更好的條件。」於是，他在雇用1年左右後選擇離職。

但現實殘酷，再就業市場對高齡菁英並不友善，儘管有企業對他過往經歷感興趣，但並未提供合適的職位。1年時間很快過去，鈴木先生仍未找到新工作。失業帶來的孤獨，也衝擊家庭關係。長期工作忙碌的鈴木突然每天待在家中，對妻子造成壓力，他甚至將找不到工作的焦躁發洩在家人身上。最終，妻子提出離婚，成年子女也因家庭氛圍疏離，不再來往，讓鈴木先生的生活變得孤單且冷清。

鈴木先生說道「一個人的話，做正餐也麻煩，泡麵就夠了。」曾經是美食饕客的他，講究口味，如今僅為填飽肚子而吃著超商的泡麵，失去家庭，一個人孤獨過活。

報導指出，日本官方統計顯示，大學畢業正職員工在50多歲薪資達巔峰後，60歲前後下降25至30%，若轉為契約或聘用員工，減幅將更大，退休後若過於依賴過往職位與薪資水平，高齡再就業面臨的心理與現實壓力，都可能導致生活與家庭困境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法