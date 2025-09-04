給低薪勞工「薪資補貼」？龔明鑫：尚在初期討論階段

經濟部長龔明鑫。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫日前表示，過去最低工資調整的計算公式，放到今年來看不是那麼適當，引發中華民國全國總工會（全總）、台灣勞工陣線等勞工團體反彈。對此，龔明鑫今指出，工資審議結果必然尊重，但會與勞動部討論相關配套措施，被問及配套措施是否是會優先給予低薪勞工族群「薪資補貼」，龔明鑫回應，這還要再討論，但他強調，「怎麼樣對需要幫助的人最好，我們就來做」。

龔明鑫今主持本部第1507次業務會報，會前受訪說明，工資調漲必然尊重審議機制，但審議前提供充分資訊供審議委員了解。

龔明鑫說明，台灣經濟整體面非常好，上半年經濟成長率超過6%，在全世界也是少有，但不可諱言的是，「現在有減班休息的人數，尤其是9月份比上個月增加很多，這個是實際上的事實」，大量解僱的通報數也在增加，失業的支出給付與人數也在增加，「這個是實質的數據，不是只是預測或評估」，但問題來了就是要面對，因此得如實將資訊呈現給審議委員。

龔明鑫表示，最低工資審議最後的結果，一定也會予以尊重，但過程中也會與勞動部討論實施後的配套措施，協助處在艱困挑戰的產業，「我想這個也是一個方式」。

媒體追問，相關配套措施是否會如工商協進會理事長吳東亮所建議，優先給予低薪勞工族群「薪資補貼」，龔明鑫回應，這部分還要再討論，目前都尚在初期討論階段，整體資訊經充分瞭解後會再來討論，「怎麼樣對需要幫助的人最好，我們就來做」。

