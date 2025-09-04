晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

給低薪勞工「薪資補貼」？龔明鑫：尚在初期討論階段

2025/09/04 20:22

經濟部長龔明鑫。（記者廖家寧攝）經濟部長龔明鑫。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫日前表示，過去最低工資調整的計算公式，放到今年來看不是那麼適當，引發中華民國全國總工會（全總）、台灣勞工陣線等勞工團體反彈。對此，龔明鑫今指出，工資審議結果必然尊重，但會與勞動部討論相關配套措施，被問及配套措施是否是會優先給予低薪勞工族群「薪資補貼」，龔明鑫回應，這還要再討論，但他強調，「怎麼樣對需要幫助的人最好，我們就來做」。

龔明鑫今主持本部第1507次業務會報，會前受訪說明，工資調漲必然尊重審議機制，但審議前提供充分資訊供審議委員了解。

龔明鑫說明，台灣經濟整體面非常好，上半年經濟成長率超過6%，在全世界也是少有，但不可諱言的是，「現在有減班休息的人數，尤其是9月份比上個月增加很多，這個是實際上的事實」，大量解僱的通報數也在增加，失業的支出給付與人數也在增加，「這個是實質的數據，不是只是預測或評估」，但問題來了就是要面對，因此得如實將資訊呈現給審議委員。

龔明鑫表示，最低工資審議最後的結果，一定也會予以尊重，但過程中也會與勞動部討論實施後的配套措施，協助處在艱困挑戰的產業，「我想這個也是一個方式」。

媒體追問，相關配套措施是否會如工商協進會理事長吳東亮所建議，優先給予低薪勞工族群「薪資補貼」，龔明鑫回應，這部分還要再討論，目前都尚在初期討論階段，整體資訊經充分瞭解後會再來討論，「怎麼樣對需要幫助的人最好，我們就來做」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財