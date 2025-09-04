和碩集團處分立訊持股 獲利2.89億元

和碩強調，相關資金運用將以投資效益最大化為原則，並持續依市場狀況調整持股配置。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）今晚表示，集團子公司上海昌碩於8月26日至9月4日期間，處分所持有的立訊精密314萬股，平均單價約人民幣45.2元（交易時約新台幣185元），處分總金額約人民幣1.42億元（交易時約新台幣5.81億元），帳列處分利益約人民幣7053萬元（交易時約新台幣2.89億元）。

和碩表示，此次交易屬於依核決權限辦理，處分目的為實現投資收益，並非關係人交易，也無董事異議或監察人承認等程序問題。交易完成後，昌碩仍持有立訊精密2670萬餘股，投資金額約新台幣51.50億元，持股比例約0.37%，權利並無受限情形。

依據最新財報數據，本次處分金額占和碩總資產0.72%、占母公司權益2.93%，對營運資金影響有限。和碩強調，相關資金運用將以投資效益最大化為原則，並持續依市場狀況調整持股配置。

此外，和碩（4938）於8月5日至9月3日期間處分佳能（2374）861.7萬股，平均每股成交價約新台幣74.27元，交易總金額達6.40億元，帳列處分利益約4.94億元。

和碩表示，交易完成後，和碩仍持有佳能約937.8萬股，帳面金額約7.39億元，持股比例3.24%，權利並無受限。同時，轉投資公司華毓亦持有6495股，金額約51.4萬元，持股比例接近零。後續將視市場與資本運用需求，持續調整股權配置，兼顧投資收益與資金調度靈活性。

