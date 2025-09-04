新台幣結束連7黑！小升2.4分收30.704元

新台幣升2.4分，收30.704元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國職缺數快速下降，就業市場顯露疲態，增強聯準會9月降息預期，在美元回落、台股反彈下，新台幣兌美元匯率盤中一度升至30.6元價位，惟市場觀望氣氛濃厚，交投偏冷，匯價最後收30.704元、升2.4分，結束連7日的貶值走勢，成交量萎縮至10.71億美元。

台股今日則是小漲79.55點，收在24179.85點，三大法人合計買超114.03億元。其中，外資買超115.94億元。

外資熱錢有回頭跡象，加上美元稍有回落，帶動新台幣匯價小幅走升，但出口商轉趨觀望，新台幣升幅有限，升值走勢能否延續仍有待觀察。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.11%、日圓反彈0.25%、台幣小升0.08%、新幣升0.03%，但韓元下跌0.13%、人民幣貶值0.1%，亞幣升貶互見，走勢不一。

美國勞工部公布7月職位空缺在 7 月降至 718.1 萬，降幅超過預期，聯準會9月降息有譜，美債殖利率迅速回落，美元指數有所拉回，目前投資人靜待週五將公布的非農就業數據，若該數據表現同樣不佳，則9月聯準會降息1碼將成定局。

不過，匯銀人士也指出，市場普遍認為Fed年底前將降息一碼，除非勞動市場惡化程度遠超預期，否則不至於啟動連續降息。在美元仍處震盪格局下，新台幣雖暫止貶，但整體緩貶趨勢尚未完全扭轉。

