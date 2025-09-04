晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新台幣結束連7黑！小升2.4分收30.704元

2025/09/04 19:11

新台幣升2.4分，收30.704元。（記者陳梅英攝）新台幣升2.4分，收30.704元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國職缺數快速下降，就業市場顯露疲態，增強聯準會9月降息預期，在美元回落、台股反彈下，新台幣兌美元匯率盤中一度升至30.6元價位，惟市場觀望氣氛濃厚，交投偏冷，匯價最後收30.704元、升2.4分，結束連7日的貶值走勢，成交量萎縮至10.71億美元。

台股今日則是小漲79.55點，收在24179.85點，三大法人合計買超114.03億元。其中，外資買超115.94億元。

外資熱錢有回頭跡象，加上美元稍有回落，帶動新台幣匯價小幅走升，但出口商轉趨觀望，新台幣升幅有限，升值走勢能否延續仍有待觀察。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.11%、日圓反彈0.25%、台幣小升0.08%、新幣升0.03%，但韓元下跌0.13%、人民幣貶值0.1%，亞幣升貶互見，走勢不一。

美國勞工部公布7月職位空缺在 7 月降至 718.1 萬，降幅超過預期，聯準會9月降息有譜，美債殖利率迅速回落，美元指數有所拉回，目前投資人靜待週五將公布的非農就業數據，若該數據表現同樣不佳，則9月聯準會降息1碼將成定局。

不過，匯銀人士也指出，市場普遍認為Fed年底前將降息一碼，除非勞動市場惡化程度遠超預期，否則不至於啟動連續降息。在美元仍處震盪格局下，新台幣雖暫止貶，但整體緩貶趨勢尚未完全扭轉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財