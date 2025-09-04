Q1房貸負擔率連2季下降 房價轉跌、家戶可支配所得增加

內政部表示，受央行不動產選擇性信用管制等因素持續影響，帶動房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定增加，第二季房貸負擔率較上季下降。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天公布114年第1季全國房貸負擔率為44.53%。內政部表示，受央行不動產選擇性信用管制等因素持續影響，帶動房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定增加，本季房貸負擔率較上季下降2.09%，自去年第3季高點連續2季下降。

內政部表示，本季6都房貸負擔率皆較上季明顯下降，其中以台中市降幅2.89%最大、其次為台南市2.83%、高雄市2.60%、新北市2.33%、台北市2.27%，桃園市則下降0.99%。在6都以外縣市也都呈現下降情形，其中新竹縣市、金門縣、宜蘭縣及嘉義縣等5縣市降幅超過2%；此外，房貸負擔率除基隆市繼續維持在30%以下，其餘縣市仍介於30%至42%之間。

內政部統計顯示，本季全國中位數住宅價格較上季下跌2.72%，由1028萬元降至1000萬元，使得負擔率下降約1.27%；同期家戶可支配所得增加約2.21%，由95.56萬元增至97.67萬元，進一步使負擔率下降約1%；五大銀行新承做購屋貸款平均利率緩升至2.249%，使負擔率略升0.17%。最終計算結果，負擔率較上季下降2.09%。

Q1住宅價格指數轉下跌 房市交易降溫

在全國住宅價格指數部分，內政部表示，114年第1季全國住宅價格指數為149.03，受央行不動產選擇性信用管制等因素持續影響，本季住宅價格指數較上季下跌1.29%，並為107年第3季以來首度出現下跌情形，在交易量方面，本季建物買賣登記量6萬3101戶，也同步較上季減少20.5%，房市交易呈現持續降溫情形。

內政部說明，中央銀行去年8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月起實施第7波選擇性信用管制措施。實施以來，購屋者預期房價看漲心理降溫，其中建物買賣登記量從去年第2季高點、9萬5765戶連續下滑，住宅價格指數季漲幅也同步從去年第2季高點，逐步收斂並轉為下跌。經初步統計，114年第2季建物買賣登記量6萬7050戶，亦較去年第2季高點減少3成，房市降溫情形有待持續觀察。

