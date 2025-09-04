晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Q1房貸負擔率連2季下降 房價轉跌、家戶可支配所得增加

2025/09/04 18:24

內政部表示，受央行不動產選擇性信用管制等因素持續影響，帶動房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定增加，第二季房貸負擔率較上季下降。（資料照）內政部表示，受央行不動產選擇性信用管制等因素持續影響，帶動房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定增加，第二季房貸負擔率較上季下降。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天公布114年第1季全國房貸負擔率為44.53%。內政部表示，受央行不動產選擇性信用管制等因素持續影響，帶動房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定增加，本季房貸負擔率較上季下降2.09%，自去年第3季高點連續2季下降。

內政部表示，本季6都房貸負擔率皆較上季明顯下降，其中以台中市降幅2.89%最大、其次為台南市2.83%、高雄市2.60%、新北市2.33%、台北市2.27%，桃園市則下降0.99%。在6都以外縣市也都呈現下降情形，其中新竹縣市、金門縣、宜蘭縣及嘉義縣等5縣市降幅超過2%；此外，房貸負擔率除基隆市繼續維持在30%以下，其餘縣市仍介於30%至42%之間。

內政部統計顯示，本季全國中位數住宅價格較上季下跌2.72%，由1028萬元降至1000萬元，使得負擔率下降約1.27%；同期家戶可支配所得增加約2.21%，由95.56萬元增至97.67萬元，進一步使負擔率下降約1%；五大銀行新承做購屋貸款平均利率緩升至2.249%，使負擔率略升0.17%。最終計算結果，負擔率較上季下降2.09%。

Q1住宅價格指數轉下跌 房市交易降溫

在全國住宅價格指數部分，內政部表示，114年第1季全國住宅價格指數為149.03，受央行不動產選擇性信用管制等因素持續影響，本季住宅價格指數較上季下跌1.29%，並為107年第3季以來首度出現下跌情形，在交易量方面，本季建物買賣登記量6萬3101戶，也同步較上季減少20.5%，房市交易呈現持續降溫情形。

內政部說明，中央銀行去年8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月起實施第7波選擇性信用管制措施。實施以來，購屋者預期房價看漲心理降溫，其中建物買賣登記量從去年第2季高點、9萬5765戶連續下滑，住宅價格指數季漲幅也同步從去年第2季高點，逐步收斂並轉為下跌。經初步統計，114年第2季建物買賣登記量6萬7050戶，亦較去年第2季高點減少3成，房市降溫情形有待持續觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財