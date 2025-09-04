晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

默克與台康生技攜手 打造智慧製藥新藍圖

2025/09/04 18:31

台康生技董事長暨總經理劉理成（左）與默克集團生命科學事業體製程應用處東亞暨大洋洲資深總監Claire Lee（右）代表雙方簽署非拘束性合作備忘錄。（圖:默克提供）台康生技董事長暨總經理劉理成（左）與默克集團生命科學事業體製程應用處東亞暨大洋洲資深總監Claire Lee（右）代表雙方簽署非拘束性合作備忘錄。（圖:默克提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國際大廠默克（Merck）今日與台康生技（6589）簽署非拘束性合作備忘錄，正式攜手推動生物製藥智慧製造的全新藍圖。默克表示，這不僅是雙方多年合作的再升級，更象徵彼此從供應商與客戶關係，轉化為共同規劃未來製程藍圖的策略夥伴。

透過此次合作，默克將協助台康生技啟動智慧製造數位轉型，建構一條整合性高並由數據驅動的創新產線。這條產線將搭載默克的關鍵解決方案，包括結合即時監控與化學計量學的Procellics™ Raman線上光譜分析儀，針對上游細胞培養製程的即時分析以提早發現避免潛在風險，進一步達成自動化；強化下游效率與產能的Mobius® Multi Column Capture System（MCC）連續層析系統，支撐穩定且具彈性的純化流程；並導入Bio4C™軟體平台，串聯即時與歷史資料，建立從資料掌握到決策支援的數位中樞，全面推動製程智能化與風險預防。

默克指出，透過導入默克的創新製程與數位工具，協助台康生技深化智慧製造布局、提升製程穩定性與數據完整性，進一步強化其技術門檻與營運效率，以及承接高附加價值國際訂單的能力，鞏固其於全球CDMO市場的領導地位。

展望未來，雙方將持續深化合作深度與廣度，打造融合數位化、AI應用與智慧製造平台的工廠典範，落實對於本土生技生態系的長期承諾，以創新動能，推動台灣生技產業邁向更高效、更永續的全球舞台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財