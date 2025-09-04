默克與台康生技攜手 打造智慧製藥新藍圖

台康生技董事長暨總經理劉理成（左）與默克集團生命科學事業體製程應用處東亞暨大洋洲資深總監Claire Lee（右）代表雙方簽署非拘束性合作備忘錄。（圖:默克提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國際大廠默克（Merck）今日與台康生技（6589）簽署非拘束性合作備忘錄，正式攜手推動生物製藥智慧製造的全新藍圖。默克表示，這不僅是雙方多年合作的再升級，更象徵彼此從供應商與客戶關係，轉化為共同規劃未來製程藍圖的策略夥伴。

透過此次合作，默克將協助台康生技啟動智慧製造數位轉型，建構一條整合性高並由數據驅動的創新產線。這條產線將搭載默克的關鍵解決方案，包括結合即時監控與化學計量學的Procellics™ Raman線上光譜分析儀，針對上游細胞培養製程的即時分析以提早發現避免潛在風險，進一步達成自動化；強化下游效率與產能的Mobius® Multi Column Capture System（MCC）連續層析系統，支撐穩定且具彈性的純化流程；並導入Bio4C™軟體平台，串聯即時與歷史資料，建立從資料掌握到決策支援的數位中樞，全面推動製程智能化與風險預防。

默克指出，透過導入默克的創新製程與數位工具，協助台康生技深化智慧製造布局、提升製程穩定性與數據完整性，進一步強化其技術門檻與營運效率，以及承接高附加價值國際訂單的能力，鞏固其於全球CDMO市場的領導地位。

展望未來，雙方將持續深化合作深度與廣度，打造融合數位化、AI應用與智慧製造平台的工廠典範，落實對於本土生技生態系的長期承諾，以創新動能，推動台灣生技產業邁向更高效、更永續的全球舞台。

