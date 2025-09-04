顧能：53％消費者不信任AI搜尋結果 可靠度與公正性存疑

顧能的最新調查，53%的消費者對於AI搜尋與摘要的可靠性、公正性抱持懷疑或缺乏信心。示意圖。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕根據國際研調機構顧能（Gartner）的最新調查，53%的消費者對於AI搜尋與摘要的可靠性、公正性抱持懷疑或缺乏信心，主要是出自於在使用AI搜尋工具時發生挫折感，41%消費者認為生成式人工智慧（Gen AI）帶來的搜尋體驗並不如傳統的搜尋方式。

顧能於今年6月至7月之間，針對377位來自美國的消費者進行調查，結果顯示，消費者在使用搜尋工具時，對於「自主選擇」的需求相當強烈，多數（61%）受訪者希望能夠自行開啟或關閉AI摘要功能，彰顯「使用者掌控」在搜尋體驗中的重要性。

顧能認為，AI工具帶來的改變不僅發生在使用體驗，同時改變了消費者「如何尋找」、「如何互動」的方式，也牽動著商業活動當中，行銷人員對於曝光度與能見度的想法。儘管AI 技術是搜尋領域的一大演進，但對於產品探究的重要程度仍相對有限。消費者普遍認為，AI 摘要在初步探索產品時最有用，但在比較價值選項時卻缺乏效益，無助於做出最終購買決策。

顧能建議，隨著AI逐步重新定義消費者的搜尋體驗，業者應強化信譽度，作為搜尋結果的可信來源，以利AI在搜尋摘要中優化結果的呈現，提升產品能見度，同時也要重視透明度與使用者選擇。為達成這點，品牌廠應採取多元化的可發現性策略，確保AI生成的內容在消費者搜尋過程的每個階段都具備結構性、權威性與相關性。

