AI投資爆發！外媒估「2檔半導體股」是大贏家 台積電在內

2025/09/04 18:12

AI建設的價值可能達到3兆至4兆美元，《The Motley Fool》預測，在這波投資熱潮中，2檔半導體股票尤其受惠。（資料照，彭博）AI建設的價值可能達到3兆至4兆美元，《The Motley Fool》預測，在這波投資熱潮中，2檔半導體股票尤其受惠。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）的熱潮持續中，這些應用能為各行各業帶來營收成長與成本節省，因此，全球大型科技公司紛紛加碼投資這個高潛力領域也就不足為奇。輝達執行長黃仁勳更預測，AI建設的價值可能達到3兆至4兆美元。美國投資媒體《The Motley Fool》報導預測，在這波投資熱潮中，有2檔半導體股票尤其受惠，股票預計將上漲最多。

1.輝達（NVIDIA）

輝達是全球第一的圖形處理器（GPU）設計商，而GPU正是驅動AI核心任務所必須的晶片，此外，輝達還打造了一整套AI產品與服務，以滿足各類客戶需求，從大型科技公司到新創企業。因此，輝達正將自己定位為各家公司踏上AI之路時的「首選目的地」。

儘管輝達的AI客戶群相當廣泛，但不可忽視的是，它很大一部分銷售來自科技巨頭，例如Meta、Alphabet與微軟。這些公司都曾公開表示與輝達合作緊密，而且每一家都在AI領域投入巨資。

這些科技巨頭的目標，是打造最佳AI平台，並以最高效的方式運作，而當前能提供相應晶片與相關解決方案的正是輝達。在最新一季財報中，輝達公布了雙位數的營收成長，並表示其最新晶片Blackwell Ultra的需求「異常強勁」，可見科技巨頭仍持續湧向這家AI領導者，加上輝達規劃每年更新晶片產品，這股趨勢有望延續。

因此，隨著AI建設持續推進，最終規模可能達到4兆美元，輝達極有可能成為最大贏家之一。

2. 台積電（TSMC）

報導指出，輝達雖然設計晶片，但要將這些晶片推向市場，仍須依靠台積電。事實上，包括超微（AMD）、博通（Broadcom）在內的眾多公司都依賴台積電代工。《Wired》雜誌報導指出，如今約90%的先進晶片都是由台積電生產。因此，這家晶圓代工巨頭不僅受惠於輝達的成長，也能從所有晶片設計公司的AI熱潮中獲利。

此外，台積電正積極擴大美國本土產能，此舉有望替公司與客戶避免未來可能的進口關稅衝擊。今年，台積電宣布將投資1650億美元於美國晶片製造，計畫興建六座先進晶圓廠、兩座先進封裝廠，並設立一座研發中心。目前第一座晶圓廠已經量產，第二座也完成建設，第三座正在施工中。這些舉措將使台積電更方便與美國晶片設計商合作，同時確保能跟上基礎建設支出的需求。

台積電的財報表現一向穩健，連續多季繳出雙位數成長。公司在最近的財報中更指出，AI晶片需求仍持續強勁，來自企業與各國的需求齊增。這一切都對台積電有利，使其成為值得在AI革命中長期持有的優質股票。

