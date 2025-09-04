友霖類風濕關節炎P4學名藥挑戰原廠成功 有望明年6月提前上市

友霖治療類風濕性關節炎P4學名藥挑戰原廠成功，將可提前在美國上市。圖右為友霖董事長蔡正弘，左為總經理黃春桐（圖:友霖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕友霖生技（4166）今日公告，該公司治療類風濕關節炎的P4學名藥，正式收到原開發藥廠輝瑞（Pfizer）的「不起訴承諾書」。若美國食品藥物管理局（FDA）完成審查，該藥有望於2026年6月提前在美國上市。

友霖表示，公司憑藉自主開發的「多層次釋放技術平台」，成功打造採用OROS滲透壓控制釋放系統的tofacitinib（輝瑞原廠藥）學名藥，向FDA提出挑戰P4專利申請。雖然原廠藥專利保護至2034年才屆滿，但友霖已提早收到不起訴承諾書。

請繼續往下閱讀...

在台灣市場方面，友霖正與台灣輝瑞針對專利爭議進行協商。若能比照美國模式成功上市，將進一步擴大台灣市場規模。友霖表示，此藥若能在美國與台灣順利推進，將有助於快速複製經驗，加速拓展至更多歐亞國家。

友霖指出，類風濕性關節炎是一種導致關節慢性發炎、腫脹與疼痛的疾病，長期下來甚至可能造成關節變形或失能。隨著全球患者數不斷增加，治療需求持續攀升。根據統計，美國tofacitinib（托法替尼）市場規模高達新台幣750億元，台灣市場於2023年亦達7億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法