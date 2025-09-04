多款遊戲改版助攻 傳奇8月每股稅前盈餘0.25元

傳奇網路旗下線上遊戲《拉普拉斯的神子》以全新姿態《風之國度 Online》亮相，8月27日展開事前預約。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股傳奇（4994）今日公告8月營收獲利，8月營收0.96億元，營業利益0.14億元、稅前利益0.16億元、每股稅前盈餘0.25元。

在自主研發領域，全球版 PC 遊戲方面，傳奇旗下4款經典作品《聖境傳說》、《星界神話》、《精靈樂章 ORIGIN》及《晴空物語：REBORN》於今年暑假迎來大型改版；至於行動遊戲方面，營運邁入6週年的《風之國度》「瘋夏大冒險」線下活動已圓滿結束，官方同時公開下半年度的六大更新計畫，包含「魂卡大對決」、「家園享食堂」、「聯盟爭霸」等新玩法，以及新BOSS「艾比」、星耀頭銜等內容。

展望未來，傳奇網路旗下線上遊戲《拉普拉斯的神子》將以全新姿態《風之國度 Online》亮相，將《風之國度》手機版本中備受玩家肯定的優點與便利性，整合至PC版本中8月27日展開事前預約。

