晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

多款遊戲改版助攻 傳奇8月每股稅前盈餘0.25元

2025/09/04 18:08

傳奇網路旗下線上遊戲《拉普拉斯的神子》以全新姿態《風之國度 Online》亮相，8月27日展開事前預約。（擷取自官網）傳奇網路旗下線上遊戲《拉普拉斯的神子》以全新姿態《風之國度 Online》亮相，8月27日展開事前預約。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股傳奇（4994）今日公告8月營收獲利，8月營收0.96億元，營業利益0.14億元、稅前利益0.16億元、每股稅前盈餘0.25元。

在自主研發領域，全球版 PC 遊戲方面，傳奇旗下4款經典作品《聖境傳說》、《星界神話》、《精靈樂章 ORIGIN》及《晴空物語：REBORN》於今年暑假迎來大型改版；至於行動遊戲方面，營運邁入6週年的《風之國度》「瘋夏大冒險」線下活動已圓滿結束，官方同時公開下半年度的六大更新計畫，包含「魂卡大對決」、「家園享食堂」、「聯盟爭霸」等新玩法，以及新BOSS「艾比」、星耀頭銜等內容。

展望未來，傳奇網路旗下線上遊戲《拉普拉斯的神子》將以全新姿態《風之國度 Online》亮相，將《風之國度》手機版本中備受玩家肯定的優點與便利性，整合至PC版本中8月27日展開事前預約。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財