晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣首發戒菸學名藥來了！東生華戒菸錠獲食藥署藥證

2025/09/04 17:54

東生華戒菸錠獲食藥署藥證。圖為東生華總經理楊思源。（圖:東生華提供）東生華戒菸錠獲食藥署藥證。圖為東生華總經理楊思源。（圖:東生華提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣戒菸藥市場過去因原廠供應不穩，長期存在缺口。國內藥廠東生華（8432）今（4）宣布，子公司創益生技的戒菸錠VA23（Varenicline學名藥）已獲得TFDA核發領證通知，為國內首發Varenicline戒菸藥學名藥，預期將補足臨床需求，並為國內戒菸治療帶來更多選擇。

東生華表示，戒菸錠VA23係以輝瑞（Pfizer）原廠Champix為對照開發的學名藥，為Varenicline成分製劑，不含尼古丁，可減輕戒斷不適並降低菸品的依賴。VA23由創益生技的國際合作藥廠在三年前已在美國獲FDA核准上市廣泛使用，療效獲得全球臨床肯定，如今成為台灣首發的Varenicline學名藥，預期能延續國際臨床成果，為國內戒菸治療提供可期待的新選擇。

東生華指出，戒菸錠VA23由通過美國FDA與歐盟EMA PIC/S GMP認證的製造廠生產，品質與安全標準符合國際規範。未來，公司將配合國健署「二代戒菸服務計畫」，申請將該藥納入補助用藥，讓民眾可免負擔藥品費用，進一步提升戒菸意願。

東生華表示，本次戒菸錠VA23的引進，不僅填補國內戒菸藥物供應不足，亦有助於開拓新商機，預期將對公司營運帶來正面效益，同時也呼應政府降低吸菸率的政策目標。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財