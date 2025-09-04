台灣首發戒菸學名藥來了！東生華戒菸錠獲食藥署藥證

東生華戒菸錠獲食藥署藥證。圖為東生華總經理楊思源。（圖:東生華提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣戒菸藥市場過去因原廠供應不穩，長期存在缺口。國內藥廠東生華（8432）今（4）宣布，子公司創益生技的戒菸錠VA23（Varenicline學名藥）已獲得TFDA核發領證通知，為國內首發Varenicline戒菸藥學名藥，預期將補足臨床需求，並為國內戒菸治療帶來更多選擇。

東生華表示，戒菸錠VA23係以輝瑞（Pfizer）原廠Champix為對照開發的學名藥，為Varenicline成分製劑，不含尼古丁，可減輕戒斷不適並降低菸品的依賴。VA23由創益生技的國際合作藥廠在三年前已在美國獲FDA核准上市廣泛使用，療效獲得全球臨床肯定，如今成為台灣首發的Varenicline學名藥，預期能延續國際臨床成果，為國內戒菸治療提供可期待的新選擇。

東生華指出，戒菸錠VA23由通過美國FDA與歐盟EMA PIC/S GMP認證的製造廠生產，品質與安全標準符合國際規範。未來，公司將配合國健署「二代戒菸服務計畫」，申請將該藥納入補助用藥，讓民眾可免負擔藥品費用，進一步提升戒菸意願。

東生華表示，本次戒菸錠VA23的引進，不僅填補國內戒菸藥物供應不足，亦有助於開拓新商機，預期將對公司營運帶來正面效益，同時也呼應政府降低吸菸率的政策目標。

