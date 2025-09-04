育兒親子團體肯定勞動部育嬰假新制 盼其他部會跟上

育兒親子團體肯定勞動部育嬰假新制。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕勞動部今（4日）公布「育嬰留停照顧彈性化方案」，明年起育嬰假有30天可按日申請，不用一次請1個月，另家庭照顧假也彈性放寬為「小時」申請；育兒及親子團體都肯定勞動部作法，認為有回應民間團體的長期訴求，並符合世界育兒支持潮流，盼其他部會如衛福部、經濟部等也跟上，共同營造友善育兒環境。

還我特色公園行動聯盟政策倡議組長林珦如表示，對育有幼兒的夫妻來說，育嬰留停能夠以日為單位來請，確實少了來自職場的壓力，遇到幼兒突然生病或是托嬰中心因腸病毒停課等突發狀況，雙薪家庭的父母也能輪流請假照顧，較能應對。因此，彈性新制是對育兒家庭以及幼兒來說更友善的政策。

台灣生育改革行動聯盟理事長徐書慧表示，說實在，這次調整的方向，是民間團體長期都在呼籲的角度，因此肯定勞動部新制度有精準回應育兒現場困境，聯盟曾調查，新手家庭最大困難前三名是：睡眠不足、哺乳跟照顧，其中照顧就延伸到幼兒3歲進到幼幼班後，仍有許多狀況要因應，雙薪家庭常應接不暇，亞洲文化又多是女性請假，這次育嬰留停放寬以日申請，且男女都有，算是進步，符合世界育兒潮流。

徐書慧說，家庭照顧假以小時請，也一樣非常進步，如育兒家庭小孩有時打預防針、身體檢查或生病，一請都要一天很浪費，甚至也有的家庭有長輩要照顧等，讓照顧假變好用也重要，但希望有一天照顧假也能有薪；並建議目前改革化為育兒友善環境的起點，其他部會也要跟上，如衛福部擴大公共化托育資源、經濟部補助中小企業或微型企業育兒資源等。

台灣親子共學教育促進會理事李佳紜則說，肯定育嬰假朝向彈性調整，只是家長仍恐面臨職場環境、同事情誼、考績等潛規則，而不敢請假，另外育嬰假非全薪也會讓經濟壓力家庭不敢貿然請假；至於家庭照顧假變得彈性，讓照顧更方便，但建議托育品質也要隨之提升；而在親子共學立場，而強調兒童人權，育嬰假是服務家長，但孩子0到6歲前人格發展關鍵，需要健全的依附關係，家長也多希望可完成陪伴孩子成長，台灣整體社福發展仍須往這方面努力。

