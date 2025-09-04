晴時多雲

育嬰留停照顧彈性化的下一步 洪申翰：強化打擊懷孕歧視

2025/09/04 17:28

勞動部長洪申翰（中）今日主持勞動部《育嬰留停照顧彈性化》新制記者會。（記者李靚慧攝）勞動部長洪申翰（中）今日主持勞動部《育嬰留停照顧彈性化》新制記者會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院今日宣布《育嬰留停照顧彈性化》新制，明（115）年1月1日實施，針對實施細節的規劃，勞動部長洪申翰表示，彈性方案不只是為新手爸媽設計，政府同時也照顧了「企業」及「勞工的同事」，新制包含3大彈性，包括未滿30人的小微企業若有勞工申請，政府會提供企業獎勵金，也給予勞工申請彈性，以及保護代班的同事不會過勞，後續將進一步提出強化打擊懷孕歧視的法遵措施．不允許企業踩「歧視」紅線。

現行勞工在小孩3歲前，可以申請2年育嬰留職停薪，其中6個月期間政府提供8成薪補貼。《育嬰留停照顧彈性化》新制明年實施後，未來勞工可以在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，選擇「以日為單位」提出申請，天數不超過30日。雙親合計可以請60日，申請期間仍可以請領8成薪資補貼。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，因應新制上路，後續須完成的相關子法及修法，包括修正育嬰留停實施辦法，讓勞工可以「日」為單位申請；家庭照顧以「時」請，針對性工法中以「天」為單位的規定，將透過解釋令讓勞工可以「時」申請；此外，「勞工請假規則」也須修改，才能將14天的事假以「小時」申請；2年育嬰留職停薪中，6個月期間提供8成薪補貼，需修訂「就業保險法施行細則」；小微企業經濟補貼則須訂定獎勵要點。至於打開職務代理人加班上限，要如何修法，目前仍在研議中。

考量雇主可能不樂意員工提出彈性育嬰留停申請，洪申翰表示，在研議過程中，也考量到是否可能因此衍伸更多的「懷孕歧視」，就法規面而言，無論是懷孕歧視或是性別歧視，都屬於法律上的紅線，會嚴格要求雇主遵循法遵，接下來勞動部將提出強化打擊懷孕歧視的計畫，將盡速提出規劃。

洪申翰強調，根據「性別平等工作法」，請育嬰留停是勞工的權利，雇主不能拒絕，但勞動部也擔心，雇主是否會用隱性刁難的方式，讓勞工難以請假。若雇主不給假，「性別平等工作法」的罰則，雇主最高將被處以30萬元罰鍰；勞基法也有針對勞工請假的權利予以規範。對於有民團建議，提高育嬰留停申請至小孩8歲前，因涉及修改性工法，勞動部不排斥下個階段修法，但現階段在不修法的前提下，先讓3歲小孩的雙親先行。

