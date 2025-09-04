晴時多雲

不動產放款天條排除新青安 公股銀年底前可新增1成房貸承作量

2025/09/04 17:26

公股銀年底前可新增1成房貸承作量。（資料照）公股銀年底前可新增1成房貸承作量。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院拍板將新青安排除在不動產放款天條也就是《銀行法》第72-2條規範外，根據估算，公股銀行到年底前大約可增加約1成的新增房貸承作量，將可適度舒緩當前房貸荒情況，且因央行集中度管制仍然持續，「水龍頭沒有全開」，也能避免房市再度失控。

今年以來交屋潮強碰到央行房市管制以及銀行法第72-2限制不動產放款30%限制，銀行房貸資金吃緊，房貸難求導致民怨頻出，行政院院長卓榮泰上週雖表示「金融水龍頭要開一大點」、也強調「安全濾網要在」，為解決此問題，財金部會紛紛動起來，除金管會邀集八大行庫開會，央行也就多家行庫不動產放款情況進行了解。

某行庫主管表示，去年買房排隊盛況令人心有餘悸，如今房市稍有調整，若「水龍頭全開」，房市再度失控，不是好事。一位國銀主管說，央行「總量管制」措施雖然並未鬆綁，但提供行庫解釋空間，若某行庫自提的目標沒達成是因為承作新青安、首購與都更危老等政府政策支持的不動產貸款量大，則央行也會給予彈性。

根據統計，不動產貸款天條排除新青安後，因各公股銀行情況不同，新增房貸額度也有差異。

比如土地銀行為專業不動產銀行，不受30%限額規範，但受到金管會自律規範限制，亦即總貸款額度中，土建融上限為25%、房貸上限為35%，同時央行也要求土銀集中度要降至6成以下，在金管會、央行對其規範沒有鬆動下，此次政策調整不會讓土銀新增房貸承作量。

至於第一銀行原本預估至年底前還有300-400億元新承作房貸額度，每個月平均約70-80億元，將新青安排除後，預估可增加30億元新承作量，大約是1成。

