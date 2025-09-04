晴時多雲

彭金隆：新青安與去年時空不同 不會讓炒房捲土重來

2025/09/04 17:02

金管會主委彭金隆圖（左4）今天率各局處首長舉行中元普度團拜。他表示，新青安應該已回到自住需求，不會讓炒房捲土重來。（記者王孟倫攝）金管會主委彭金隆圖（左4）今天率各局處首長舉行中元普度團拜。他表示，新青安應該已回到自住需求，不會讓炒房捲土重來。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院會今天宣布，自9月1日起，「新青安貸款」排除《銀行法》72-2不動產放款上限，引起外界疑慮，炒房是否將再起？金管會主委彭金隆指出，此次鬆綁是為滿足首購族需求，從件數來看，新青安應該已回到自住需求，這跟去年的時空應該完全不同，不會讓炒房捲土重來。

根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，也就是所謂「不動產放款天條」。

行政院今天拍板，未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，外界解讀這是打開「市場房貸水龍頭」，但另一方面，也有民眾擔心，房價再度飆高。

金管會主委彭金隆今天率各局處首長舉行中元普度團拜。他受訪表示，房貸問題牽涉非常多層面，金管會主管的是銀行法72條之2規定，這屬於流動性風險管理機制。

其次，由於房地產市場比較熱絡，資金水位確實比較吃緊，所以，一定要盡力滿足民眾自住跟首購的需求；尤其，銀行是特許事業，必須滿足民生貸款所需，因此，針對9月1日後新承作的新青安，就排除在銀行法第72條之2額度，主要是希望給公股行庫更大空間，協助滿足民生所需。

至於外界關切如何防範炒房疑慮，彭金隆回應，從去年高點到今年上半年，新青安應該已回到自住需求，應該已經回歸到自住需求，這跟去年時空狀況應該完全不一樣。

