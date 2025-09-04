晴時多雲

不動產放款排除新青安 初期房貸額度至少增1300億

2025/09/04 16:58

財政部表示，目前新青安已核貸尚未撥款近1.3萬件、金額1257億元，將不計入不動產放款限制。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，目前新青安已核貸尚未撥款近1.3萬件、金額1257億元，將不計入不動產放款限制。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕金管會公布，今年9月1日起新青安貸款撥款不計入「銀行法」第72條之2限額。財政部表示，將配合督導公股銀行積極協助符合新青安貸款資格民眾申辦，完善貸前徵審及貸後管理，並應優先承辦民眾「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸申請，確保銀行信用資源用於自住購屋。財政部表示，根據統計，目前新青安已核貸尚未撥款案件共1萬2923件、金額1257億元，將不計入不動產放款限制，若加計近期申貸案件，8家公股銀行至少增加房貸額度約1300億元。

財政部表示，為落實協助無自用住宅民眾購買自住房屋的政策，財政部督導公股銀行自2010年起辦理青安貸款，2023年8月配合整體金融、房市趨勢及民眾需求，推出新青安貸款，提供延長貸款年限、寬限期、補貼利息等優惠措施；截至2025年7月底止，已協助47萬4234戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達2兆4412億餘元，其中新青安貸款累計核貸12萬9464戶、核貸金額9994億餘元，未滿40歲貸款戶數占整體核貸戶數比率約7成，上述修正規定具有積極協助青壯年族群購屋安居的政策意義。

財政部表示，公股銀行辦理新青安貸款的徵審，是依金融主管機關及銀行公會授信「5P」原則及「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」等徵授信規範辦 理，就借款戶資歷（people）、資金用途（purpose）、償還來源（payment）、債權保障（protection）及未來展望（perspective）等，綜合評估貸款實際用途、整體信用狀況及收支負擔等財務能力後，決定是否核貸及核貸條件。 2025年7月底青安貸款逾放比率為0.04%，低於本國銀行同期房貸逾放比0.08%。

財政部強調，為確保新青安貸款符合自住目的，公股銀行持續優化核貸作業，規定借款人限貸一次，貸戶徵提自住切結書及跨部會資料勾稽作業等，對於轉租、人頭戶、涉營業行為等非自住者，均追回補貼利息及調整貸款條件等措施。截至今年7月底，已追回5421件，收回利息補貼金額1億348萬餘元。相關查核非自住及追回補貼作業持續滾動辦理，以杜絕民眾不當申辦新青安貸款，確保符合購屋自住政策。

另，財政部提醒，新青安提供優惠條件協助民眾購屋自住，但銀行仍須依據徵授信規定決定貸款條件，並非每案均得以新青安貸款最高上限1000萬元、貸款8成或寬限期5年及40年期核貸，且新青安貸款係於實際交屋始得受理，預售屋非可申請辦理標的，民眾須綜合考量購屋交易金額龐大，不動產轉讓流動性低，預售屋交屋時間風險，與金融市場及房價波動風險，審慎評估貸後長期還本付息負擔，審酌自身財務還款能力，謹慎決策購屋及貸款需求，以避免過度財務壓力影響生活品質及信用紀錄。

