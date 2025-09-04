連3年設國家館參與SEMICON 英國國家科技顧問將訪台

英國在台辦事處連續第3年以國家館形式參展SEMICON，共有34家英國企業參與，規模超越前兩年，比2023年以來增加近一倍。（英國在台辦事處提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕SEMICON Taiwan將於下週登場。英國在台辦事處今日表示，英國國家科技顧問史密斯（Dave Smith）將率領英國創新企業代表團來台參展，此次是英國連續第3年以國家館形式參展，共有34家英國企業參與，規模超越前兩年，比2023年以來增加近一倍。

英國在台辦事處指出，今年英國館除了將集結多家具備高度創新能力與成長潛力的英國企業，展示英國半導體從晶片設計、設備製造、化合物半導體、先進封裝、記憶體、量子技術到矽光子等領域生態系的全方位發展、研發量能與核心優勢，在半導體週也將與工業技術研究院以及國際經濟合作協會舉辦系列活動，分享雙邊商機，與台灣各界共同探討如何攜手在現今高度複雜的半導體供應鏈中發揮關鍵影響力。

請繼續往下閱讀...

英國在台辦事處說，半導體不僅是英國的重點產業，同時也是發展人工智慧、量子、前瞻通訊等其他產業的關鍵基礎技術，顯示其重要戰略價值，英國將與台灣等國際夥伴深耕互補技術領域，在英國現有優勢上提升設計能力，加速技術創新，促進經濟利益，強化英國在國際供應鏈的角色、韌性與安全性。

英國在台辦事處指出，此次英國代表團也將拜會台積電（TSMC）、聯電（UMC）、力成科技（PTI）等相關企業，於展期期間，英國在台辦事處將與駐英國台北代表處簽署半導體聯合培力計畫瞭解備忘錄，並與經濟部進行台英雙邊半導體對話會議，甫於今年設立倫敦辦公室的工業技術研究院，也將於下星期與英國國家物理實驗室（NPL）簽署研究合作備忘錄。

史密斯行前表示，台灣國際半導體展提供了一個絕佳的平台，讓台灣與英國的企業有機會建立連結，探索投資、貿易與技術合作的可能性，他很榮幸繼去年率團參展後，今年能夠重返台灣，在過去建立的穩固關係與互信基礎上，延續台英半導體產業的交流與對話，英國強大的研發能力和商業創新與台灣在半導體製造的卓越地位完全契合，台英合作共同塑造全球科技未來。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）也表示，從她今年2月上任以來，不斷體悟到台灣科技領域的創新規模和專業先進技術，台灣企業不僅在半導體、人工智慧等關鍵技術領域處於世界領先地位，具有全球視野，並開放與國際夥伴合作，英國與台灣擁有一致的價值觀與目標，高度互補，英國可提供創新、研發和擴展規劃，而台灣則可提供大規模製造和全球供應鏈能力，英國將持續致力與台灣建立穩健、富有高成效的持久夥伴關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法