租賃條例擬修法 限制房租漲幅 業者憂恐干預市場機制

〔記者徐義平／台北報導〕遏止惡房東任意漲租趕租客，內政部研擬進行「租賃條例」修法，草案重點包括保障租客在訂約加續約享有一次合計3年租約、以及房東要漲租須提前半年告知租客，且房租漲幅不得超過當月房租指數年增率。房產業者認為，倘若修法通過，新法規初期上路可能會讓部分房東轉向觀望，租屋市場供給可能會減少。

從社會住宅的旨意來看，婚育宅確有其指標意義，對緩解青年租屋、少子化等社會問題有正面幫助，高力國際不動產業主服務部董事黃舒衛指出，「租賃條例」修正草案對租期保障、續約租金漲幅限制，會不會變相影響出租意願，或刺激租金大幅調升，恐怕值得思考。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，保障租客訂約加租約3年期限，可能會影響部分不是長租房東的意願，舉例來說，打算一年後出售或者換屋的房東，就會受到影響，因為缺乏彈性而可能放棄出租，有些房東也是要觀察房客狀況，選擇一年一簽以保持彈性，另外房租漲幅的部分，長期房租指數年增率都偏低，且租金調漲有市場機制，若是太貴、房客自然會往周邊尋找替代的出租房屋，市場供需自然會決定租金水準。

兆基屋管創新發展處處長林冠源表示，新政策是有助於讓租屋市場更穩定透明，對房東、房客和業者三方都是有利。租金漲幅限制確實能增加市場穩定性、保障租客，但若過度嚴格，可能削弱房東改善與維護房屋的意願，形成雙面刃；因此仍需保留一定彈性，讓市場機制發揮作用，才能兼顧公平與品質。而且關鍵還是在補助申請與調解制度能否落實順暢。

