龔明鑫最低工資發言引爭議 洪申翰：經濟部「傳遞資方想法」

2025/09/04 16:09

勞動部長洪申翰（中）今日主持勞動部《育嬰留停照顧彈性化》新制記者會。（記者李靚慧攝）勞動部長洪申翰（中）今日主持勞動部《育嬰留停照顧彈性化》新制記者會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕日前甫上任的經濟部長龔明鑫，與產業公協會交流會議後對外表示，考量今年的經濟狀況，過往最低工資調整的公式「不是那麼適當」，引發勞團反彈，對此，勞動部長洪申翰今日首度回應，直言經濟部是「傳遞資方的想法」，但每年最低工資要如何調整，須納入勞資政學4方綜合考量，作為最低工資審議的主責機關，會在法定程序下，充分掌握整體經濟指標，參考各方意見後，進行通盤審議。

新任經濟部長龔明鑫本周上任，即與產業公協會進行交流，因工商團體提出，明年最低工資的調漲應評估關稅的影響因素，龔明鑫因此表示，經濟部將向行政院與勞動部表達意見，認為過去最低工資調整的計算公式，在今年似乎不是那麼適當。

對於龔明鑫的發言，當時勞動部不願對外回應，今日勞動部長洪申翰主持勞動部《育嬰留停照顧彈性化》新制記者會，面對媒體詢問，終於表達看法。

洪申翰表示，經濟部長龔明鑫是「傳遞資方的想法」，但每年最低工資要如何調整，須納入勞資政學4方意見進行綜合考量，勞動部作為最低工資審議的主責機關，會在法定程序下，充分掌握整體經濟指標、社會情勢，以及各方意見後，進行通盤思考審議。

事實上，最低工資審議會包含勞資政學４方代表，審議小組成員共21人，官方代表３席，其中包含勞動部、經濟部及國發會代表各1席，另有勞方資方代表各７席，學者４席。因此，先前龔明鑫的發言震驚各界，但有勞動部官員私下表示，經濟部是審議小組成員，原本就有表達意見的權利。

最低工資審議會將於9月的最後一周召開，討論明年度的最低工資調幅，由於主計總處上月15日大幅上修2025年經濟成長率至4.45%，消費者物價指數年增率則預測為1.76%；若依照往年「CPI年增率足額反映，經濟成長率勞資共享」的勞資共識，明年最低工資調幅將高達4%。

