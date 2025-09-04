晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

南韓急了？拚加入日本主導的CPTPP 原因曝光

2025/09/04 16:13

南韓總統李在明（左）在8月23日訪問日本，在東京舉行的記者會上，他和日本首相石破茂（右）握手。（彭博）南韓總統李在明（左）在8月23日訪問日本，在東京舉行的記者會上，他和日本首相石破茂（右）握手。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓正積極尋求加入由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），背後原因是希望能藉此因應日益加劇的美中對立，以及來自華府升高的關稅威脅。這也代表著南韓在睽違4年後，再次展現出加入CPTPP的意願，也顯示在地緣政治壓力日益升高下，其貿易政策出現轉向。

《韓國經濟新聞》（KED）報導，CPTPP於2018年成立簽署，源於美國在2017年退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後，目前成員包括12個國家，包含澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、英國與越南。

南韓早在2021年、總統文在寅任內便曾提出加入CPTPP的想法，但因農民強烈反對農漁業市場進一步開放，計畫最終停滯。

但在週三（3日）的部長級經濟會議後，南韓高官表示，南韓將審慎評估加入CPTPP的可能性，以確保能與「志同道合的經濟夥伴」建立緊密網絡。

南韓總統李在明上個月在接受日本《讀賣新聞》專訪時，就明確表態有意重啟加入CPTPP的討論。他當時指出，南韓必須認真討論，要如何與環太平洋國家建立堅實的經濟合作體。南韓通商交涉本部長呂翰九本週稍早表示，在美中貿易摩擦升高的背景下，透過CPTPP等平台分散出口市場，「已是戰略上的必然選擇」。

經濟學家預估，若南韓成功加入CPTPP，將可帶動GDP成長約0.38個百分點，主要受惠於打開日本與墨西哥市場，而南韓目前尚未與這兩個國家簽訂雙邊自由貿易協定。而根據韓國開發研究院（KDI）7月的研究，加入CPTPP有助於降低南韓對美國與中國的依賴，並強化供應鏈韌性。

但南韓的加入之路恐面對重重挑戰，這是因為CPTPP要求高度自由化，包括放寬農產品檢疫檢查，以及提高漁業補貼透明度。此外，日本也會將南韓的入會，與重新開放海鮮市場進口掛鉤，這對南韓而言是極為敏感的政治議題。更重要的是，CPTPP新成員必須獲得所有現有成員的一致同意，這讓日本在整個過程中，擁有相當大的影響力。

南韓官員也坦言，國內阻力將是一大變數。南韓產業通商資源部一名官員指出：「農業與漁業部門的立場，可能與通商部不同，強烈的國內反對聲浪恐怕會拖慢過程。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財