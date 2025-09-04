南韓急了？拚加入日本主導的CPTPP 原因曝光

南韓總統李在明（左）在8月23日訪問日本，在東京舉行的記者會上，他和日本首相石破茂（右）握手。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓正積極尋求加入由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），背後原因是希望能藉此因應日益加劇的美中對立，以及來自華府升高的關稅威脅。這也代表著南韓在睽違4年後，再次展現出加入CPTPP的意願，也顯示在地緣政治壓力日益升高下，其貿易政策出現轉向。

《韓國經濟新聞》（KED）報導，CPTPP於2018年成立簽署，源於美國在2017年退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後，目前成員包括12個國家，包含澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、英國與越南。

請繼續往下閱讀...

南韓早在2021年、總統文在寅任內便曾提出加入CPTPP的想法，但因農民強烈反對農漁業市場進一步開放，計畫最終停滯。

但在週三（3日）的部長級經濟會議後，南韓高官表示，南韓將審慎評估加入CPTPP的可能性，以確保能與「志同道合的經濟夥伴」建立緊密網絡。

南韓總統李在明上個月在接受日本《讀賣新聞》專訪時，就明確表態有意重啟加入CPTPP的討論。他當時指出，南韓必須認真討論，要如何與環太平洋國家建立堅實的經濟合作體。南韓通商交涉本部長呂翰九本週稍早表示，在美中貿易摩擦升高的背景下，透過CPTPP等平台分散出口市場，「已是戰略上的必然選擇」。

經濟學家預估，若南韓成功加入CPTPP，將可帶動GDP成長約0.38個百分點，主要受惠於打開日本與墨西哥市場，而南韓目前尚未與這兩個國家簽訂雙邊自由貿易協定。而根據韓國開發研究院（KDI）7月的研究，加入CPTPP有助於降低南韓對美國與中國的依賴，並強化供應鏈韌性。

但南韓的加入之路恐面對重重挑戰，這是因為CPTPP要求高度自由化，包括放寬農產品檢疫檢查，以及提高漁業補貼透明度。此外，日本也會將南韓的入會，與重新開放海鮮市場進口掛鉤，這對南韓而言是極為敏感的政治議題。更重要的是，CPTPP新成員必須獲得所有現有成員的一致同意，這讓日本在整個過程中，擁有相當大的影響力。

南韓官員也坦言，國內阻力將是一大變數。南韓產業通商資源部一名官員指出：「農業與漁業部門的立場，可能與通商部不同，強烈的國內反對聲浪恐怕會拖慢過程。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法