防中企負責人哄抬股價後出貨 美國那斯達克擬加嚴上市標準

美國那斯達克交易所3日提議對小型IPO和中國公司，設立更嚴格的上市標準。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》、《彭博》報導，美國那斯達克交易所3日提議對小型IPO和中國公司設立更嚴格的上市標準，包括提高某些新上市公司的最低自由流通量（Free Float，指實際可供市場交易的股票數量），以及加快交易量較少公司暫停交易和下市的程序，這是那斯達克為保護美國投資人免受市場劇烈波動而慘賠，並改善流動性而採取的最新舉措。

那斯達克3日發布聲明表示，擬議中的新規將對小型IPO設定新的標準，並對在中國運營的企業上市提出額外要求。

近來在美國交易所上市的市值較小、流動性不足公司，因股價劇烈波動而引發越來越多的擔憂。例如，總部位於香港、無銷售收入的中藥公司腦再生科技（Regencell Bioscience）今年股價一度暴漲820倍後回落。另一家規模很小的中國醫療健保企業輝騰控股（Pheton Holdings）股價在幾分鐘內蒸發90%，都導致美國投資人慘賠。

那斯達克指出，該交易所是在對股市交易活動主動審查後提出修改上市規則，尤其是關注到在美國跨市場交易環境中與潛在拉高出貨相關的新興模式，旨在隨公司的估值和市場動動態變化，重新調整最低流動性標準。

那斯達克2024年已加強對來自中國和香港的小型IPO的審查。根據那斯達克遞交美國證券交易委員會（SEC）審批的方案，擬議中的上市規則調整主要包括3方面：一、提高上市門檻：在淨利潤標準下，新上市公司的最低自由流通量由目前的500萬美元（新台幣1.53兆元）提高至1500萬美元（新台幣4.6億元）；二、加快下市程序：若上市公司市值低於500萬美元，相關公司將更快進入停止交易和下市流程。三、要求主要在中國營運的公司，至少籌募2500萬美元（新台幣7.68億元）的公開發行收益，才有資格在該交易所上市。

根據美中經濟與安全審查委員會（USCC）今年3月發布的報告，目前在那斯達克和紐約交易所上市的中國公司超過280家，總市值約1.1兆美元（新台幣33.77兆元）。近年來，由於赴美上市籌資數十億美元的中國公司付之闕如，小型公司成為赴美上市的主體。2024年中國企業在美IPO平均籌資額僅為5000萬美元（新台幣15.4億元），遠低於2021年的逾3億美元（新台幣92.1億元）。

