無視北京壓力！中企獨鍾輝達晶片 傳B30A貴H20兩倍仍覺划算

2025/09/04 15:52

輝達晶片仍是中國科技公司首選。（路透資料照）輝達晶片仍是中國科技公司首選。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，4名得知採購討論的消息人士透露，儘管北京強烈勸阻採購輝達人工智慧（AI）晶片，但阿里巴巴、字節跳動與其他中國科技公司仍熱衷取得該晶片。

當中兩名知情者說，這些公司希望確保他們對輝達H20的訂單已受處理，同時密切關注輝達計畫推出功能更強大的晶片，該款基於Blackwell架構的晶片暫時名為B30A。

他們說，如果華府批准B30A的銷售，價格可能為H20的兩倍，目前H20的售價約1萬至1.2萬美元之間（30.7萬至36.8萬台幣）。

他們補充，中國科技公司認為B30A該價格很划算。1名消人士說，B30A功能有望較H20強大6倍。這兩款都是為遵守美國出口管制，而針對中國市場推出的降階版晶片。

中國渴望其科技擺脫對美國晶片的依賴，消息來源上月透露，中國當局針對採購H20事宜，召集騰訊、字節跳動等公司，要求他們說明採購理由，並對資料外洩表達疑慮，但這些公司並未被勒令停止採購輝達產品。

4名知情者說，儘管承受壓力，但對輝達晶片的需求仍強勁，因為中國對手華為與寒武紀的供應緊繃。另有3名知情者說，輝達晶片的性能優於中國產品。

