新青安免受不動產放款限制 北富銀回應了

北富銀總經理郭倍廷表示，相較銀行法，央行對於不動產集中度的規範才是目前銀行不動產放款的主要限制。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院會今拍板新青安排除在「銀行法」第72條之2不動產放款比率限制之外，未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，並回溯至9月1日實施。北富銀表示，相較銀行法，央行對於不動產集中度的規範才是目前銀行不動產放款的主要限制。

根據「銀行法」第72條之2規定，銀行承作房貸等不動產放款總額以總存款加金融債30%為限。

富邦人壽與台北富邦銀行今與臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺中市政府正式簽署反詐騙合作意向書（MOU）。北富銀總經理郭倍廷受訪時表示，北富銀內部超過28%就會自我警戒，目前水位離28%還有一段距離。郭倍廷指出，現在「銀行法」第72條之2不是限制銀行不動產放款的主要因素，央行控管不動產集中度才是更緊的控管。

央行去年8月請銀行自主控管未來1年的不動產貸款總量，並要求上報不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）。郭倍廷說，去年底北富銀的不動產貸款集中度稍高、約44%，經過控管逐季往下後，目前已降至約40%，目標今年底要到38%。

他說明，北富銀採取的控管方式，分母的總放款比率增加是自然的業務成長，分子的控管就是在每季客戶還款的金額範圍內進行放款，不超過。

