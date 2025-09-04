「二姊」演唱會挹注 寬宏8月營收再創新高

二姊演唱會挹注，寬宏8月營收8.73億元再創歷史新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕在江蕙演唱會挹注下，文創股寬宏藝術（6596）今日公告8月營收8.73億元，再創歷史新高，寬宏預估，9月節目尚有江蕙小巨蛋1場、潮台北小巨蛋演唱會3場、火焰之舞8場、WILD WILD韓國歌舞秀台北6場，神不擲骰子樂隊1場等，預料第三季單季營收獲利可機會再創新高。

寬宏藝術8月營收8.73億元、年增612.89%，累計今年1-8月營收24.59億元、年增100.98%；寬宏指出，營收大幅成長主要源於8月舉辦江蕙台北小巨蛋演唱會14場與日落大道音樂劇11場；至於第四季還有WILD WILD韓國歌舞秀高雄4場、李翊君台北小巨蛋演唱會1場、盧廣仲TICC演唱會3場、民歌演唱會4場、初音台北小巨蛋1場、曾沛慈北流演唱會1場，Kacey Musgraves 演唱會1場、Jeremy Zucker演唱會1場、YUZU演唱會 1場、羅志祥台北小巨蛋演唱會2場，預估下半年營收獲利有望超越上半年。

請繼續往下閱讀...

受惠天后江蕙演唱會與悲慘世界音樂劇，寬宏今年營收獲利大幅提升，寬宏也表示，明年仍有大型音樂劇與多場流行演唱會的規劃，而歌迷期盼的二姊演唱會加場，團隊也在積極申請場地中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法