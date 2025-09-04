晴時多雲

大亞電纜邁向70歲 目標2030年綠電率3成

2025/09/04 15:27

花蓮縣青少年排笛團副團長、中正國小校長李國明（左）回贈感謝狀給大亞集團董事長沈尚弘（右）。（記者王俊忠攝）花蓮縣青少年排笛團副團長、中正國小校長李國明（左）回贈感謝狀給大亞集團董事長沈尚弘（右）。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1955年在台南市區健康路發跡的大亞電纜集團，今年邁向70歲，是台南在地少數老牌企業。4日大亞董事長沈尚弘攜手企業主要幹部邀請花蓮偏鄉青少年排笛團到台南演出，並回顧與展望企業的發展。沈尚弘指出，大亞從電線纜製造、轉型到綠能、能源串接領導品牌，目前在國內有73處大小綠電廠，集團用電希望在2030年達到30%綠電的目標。

沈尚弘表示，70年前，大亞創辦人沈大枝、沈金承（沈尚弘父親）兩兄弟在資源匱乏的年代從台南健康路廠白手起家，

從製造電風扇、電源線起，後來製造全國首創超高壓電纜到太陽能發電、儲能廠，如今成為國內能源串接的領導品牌，率先同業站穩能源鏈解決方案。且因大亞正派經營，在太陽能開發沒遭遇綠電蟑螂阻力問題，未來，大亞會持續興建太陽能發電廠，同時以創投來了解佈局生醫產業領域。

從台南起家的大亞集團邀請花蓮偏鄉青少年排笛樂團於九月四日晚間到台南市立文化中心演出（中西裝者為大亞集團董事長沈尚弘）。（記者王俊忠攝）從台南起家的大亞集團邀請花蓮偏鄉青少年排笛樂團於九月四日晚間到台南市立文化中心演出（中西裝者為大亞集團董事長沈尚弘）。（記者王俊忠攝）

大亞總管理處總經理陳重光說，大亞從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理，完整能源鏈每個層面，啟動以漁業為主、綠能為輔的志光能源漁電共生電廠，做到漁業為本、綠能加值，並以自主技術建置大亞儲能微電網，是全台唯一百萬瓦級的大型儲能不斷電系統。

沈尚弘與陳重光都說，2024年大亞集團使用141萬多度綠電，使用綠電率1.4%，今年計劃用到340萬度的10％綠電，並期許到2030年集團使用綠電率達到30%。在減碳目標，2024年集團範疇1與範疇2的碳排量7萬3302噸，較2021（基準）年已下降17％。

在社會公益方面，大亞美麗家園基金會舉辦「鳳凰花論壇」與「綠集合徵選」，累計支持近200組投身環境保護的行動者；基金會也長期推動「老屋用電安全健檢、手作步道」計畫，亦支持「iTrail 台灣步道守護網、阿塱壹減廢淨灘」等永續行動。此外，大亞每年舉辦的企業運動「旺萊馬拉松」，邀請同仁與社會大眾共襄盛舉，讓永續、地方特色與運動發展的精神同步展現。

