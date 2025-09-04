晴時多雲

迎降息利多、債蛙翻身 聯邦投信看好美投等債成布局首選

2025/09/04 15:28

美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會上發表鴿派言論，市場解讀為啟動降息拉開序幕，不少債蛙欣喜迎翻身。（法新社）美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會上發表鴿派言論，市場解讀為啟動降息拉開序幕，不少債蛙欣喜迎翻身。（法新社）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會上發表鴿派言論，市場解讀為啟動降息拉開序幕，不少債蛙欣喜迎翻身!聯邦投信分析，隨著聯準會降息腳步日益明確，市場資金焦點逐漸轉向固定收益資產，其中，投資等級債券基金因穩健的信用品質與對利率政策敏感度，成為布局首選。

法人指出，美國經濟短線展現出良好韌性，但中長期來看經濟數據有溫和趨緩之趨勢，根據9月初FedWatch數據，聯準會9月宣布降息機率約為9成，2025年降息碼數預計為2碼，未來勞動力市場及消費是否出現回落將是觀察重點，若勞動力市場逐步放緩，將更增添聯準會降息想像空間，債券可望受惠於目前的總體經濟環境，尤其信用評等BBB-及以上的投等債，風險與報酬平衡的特性，可望成為降息環境下的核心布局首選。

聯邦投信表示，聯邦美國優選投資等級債券基金主要布局美國投資等級債，均由體質穩健的大型企業發行，為外資與機構投資人長期配置，受到全球資金青睞，流動性佳，在股市波動或經濟放緩時，投資等級債因信用品質佳，適合做為資產配置中的核心部位或是防禦性部位；聯邦投信建議，投資人可透過美國投等債基金分散布局優質債券標的，除著眼中長期穩定收益機會，更兼具息收與資本增值潛力。

迎降息利多、債蛙翻身，法人看好美投等債成布局首選。（業者提供）迎降息利多、債蛙翻身，法人看好美投等債成布局首選。（業者提供）

