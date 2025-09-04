晴時多雲

財經 > 證券產業

群光8月營收84.8億元 創今年單月新高

2025/09/04 15:21

群光觀察，商用PC採用LED背光筆電鍵盤的比例自今年以來呈現逐季上升的趨勢。（資料照）群光觀察，商用PC採用LED背光筆電鍵盤的比例自今年以來呈現逐季上升的趨勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕群光電子（2385）8月營收84.83億元，月增5.5%、年減12.4%，創下2025年的單月新高紀錄，連續6個月站穩80億元關卡；今年前8個月營收累計為642.99億元、年減1.96%。

群光表示，8月營收增溫，主要受惠於鍵盤、影像及電源業務均較前月提升，其中以筆電影像模組表現最佳。關於下半年，雖然終端需求不如過往幾年出現明顯的旺季效應，不過預期仍能維持穩定的營收。

在筆電與個人電腦方面，群光認為，微軟（Microsoft）Win11作業系統帶動的換機潮將逐步發酵，其中將以商用機種率先帶動，目前商用機種的需求優於消費機種的表現，有利於群光高附加價值的LED背光筆電鍵盤、相機模組以及電源供應器的出貨。

此外，群光觀察，由於商用PC採用LED背光筆電鍵盤的比例自今年以來呈現逐季上升的趨勢，筆電影像模組也因消費者對影像品質的要求越來越高，加上AI PC亦預期將逐步普及，促使產品規格持續升級，平均售價隨著上揚，有利於公司營收表現。

關於匯率問題，群光看好第三季至今新台幣兌換美元匯率較第二季穩定，第三季營收應可順利達成個位數季增，且集團獲利體質良好，今年已將現金股利發放率提升至八成，可以期待未來的現金殖利率表現。

