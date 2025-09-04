晴時多雲

財經 > 財經政策

新青安放款限制大鬆綁！ 綠委讚：保障首購自住青年權益

2025/09/04 15:08

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕為緩解市場房貸荒，行政院會今（4日）拍板自9月1日起，民眾申貸新青安貸款不占用銀行法限額。對此，民進黨立委盛讚，金管會願打開水龍頭是好事，也希望持續精進不動產放款制度，照顧真正有需求的自住者，讓首購與換屋自住族群的購屋權益獲得充分保障。

金管會宣布，自114年9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不再計入「銀行法」第72條之2限額，確保銀行信用資源能優先支持青年自用住宅購屋需求。民進黨立委賴瑞隆今表達肯定，並感謝在多次的協調會及職訓後，金管會回應民眾聲音，也期待政府再進一步檢視央行總量管制措施，讓換屋族與其他自住需求者也能獲得公平支持。

賴瑞隆指出，自央行於去年第3季起實施第7波信用管制—不動產放款總量管制以來，民眾申貸困難問題持續浮現。他已於8月20日召開「不動產放款總量管制（限貸令）影響與對策」座談會，之後更邀請銀行端實際了解核貸問題，更在8月28日立院質詢金管會主委彭金隆時，呼籲政府要全面保障首購族、新青安、換屋自住族以及已取得銀行貸款承諾額度者的權益。

賴瑞隆表示，維持金融穩健與打擊炒房非常重要，但亦須重視有剛性需求的自住購屋族群。賴強調，金管會願意打開水龍頭，讓新青安貸款排除總量管制，這是好事，也希望持續精進不動產放款制度，照顧真正有需求的自住者。

此外，賴瑞隆呼籲，金管會與央行應持續檢討現行總量管制政策，在守住金融穩健的同時，展現更大魄力與彈性，讓首購與換屋自住族群的購屋權益獲得充分保障，人民才能安心安居。

民進黨立委郭國文也表示，不管是換屋族或青年購屋貸不到款，都引起一定程度的民怨，如今行政院的作為，就是盡力減少有剛性需求民眾，因水位貸不到款的問題。

