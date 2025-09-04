「租賃條例」修法 保障3年租期、房東漲房租半年前需告知

內政部次長董建宏今（4）日在政院院會後記者會表示，將在9月底把租賃條例修正草案送到行政院，要求房東若要漲租金，須提前半年告知，而續約租金漲幅要以房租指數年增率來設定。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「青年婚育租屋協助專案」，除拍板「婚育宅」加碼措施外，也將推動「租賃條例」修法，內政部次長董建宏在院會後記者會表示，將在9月底把修正草案送到行政院，未來將要求房東若要漲租金，須提前半年告知房客，而續約租金漲幅要以房租指數年增率來設定。

「青年婚育租屋協助專案」包括提供1.1萬戶「婚育宅」，讓育兒家庭能住滿12年，另新婚補貼租金1.5倍，每多生一胎加碼補貼0.5倍等，租代管政策也增加每戶每年6000元的兒童安全住宅修繕補助費用，內政部表示，相關經費將積極爭取撥補住宅基金支應，全案預計於明年正式開辦，初期約5.2萬戶青年及婚育家庭受惠。

此外，內正部也提出租賃條例修法，包含保障3年租期、續約租金漲幅不得超過當月房租指數年增率、若房東拒絕房客申請租金補貼與遷入戶籍將受罰；另租屋若有相關糾紛，政府將提供免費調解。董建宏表示，本月會積極與外界溝通，預計9月中提內政部務會議討論，9月底提報行政院。

對於租金公式試算，董建宏解釋，修法將要求房東若要漲租金，必須提前半年告訴房客，租金漲幅要用當月的CPI作為漲幅依據，相關公式會在與外界溝通後訂定。

對於要求租約保障3年，董建宏說明，房客享有訂約及續約合計3年租期，主要是社宅一次租約也是3年，延長再加3年，希望相關的權益與權利是同步，房東、房客在租屋第一年若相處愉快後，後續續約就是2年。

