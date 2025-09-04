2050退休金總額恐縮水逾3成 環團籲4大基金撤資化石燃料

環境正義基金會等環團指出，若政府基金未能採取更積極有效的氣候行動，個人退休金可能遭受的潛在損失。（環境正義基金會提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕新、舊制勞工退休基金、勞保基金與公務人員退休撫卹基金正面臨「擱淺資產」風險，若未採取更積極措施因應氣候危機，將危及全民的退休財務安全；對此，環境正義基金會（Environmental Justice Foundation, EJF）推出「政府四大基金氣候損益計算機」，讓民眾可以計算，若政府基金未能採取更積極有效的氣候行動，個人退休金可能遭受的潛在損失，到了2050年退休金總額恐縮水逾3成，呼籲相關單位制定化石燃料撤資時程表。

環境正義基金會氣候專案主任陳庭毓指出，退休金設立，是為了保障每一位勞工、公務員在晚年能有安穩的生活。然台灣的四大基金——新舊制勞退基金、勞保基金、退撫基金和郵政儲金，管理總資產高達15兆元，但至今仍投資化石燃料與高碳排產業，且缺乏具體、明確、有野心的撤資時程，這不僅助長氣候危機，也讓民眾的退休金承受極高的氣候風險。

請繼續往下閱讀...

「氣候危機不是遙遠的環境議題，而是切身的經濟與生活風險。」陳庭毓說，據「政府四大基金氣候損益計算機」顯示，若4大基金繼續忽視氣候風險，台灣人民的退休金，到2050年可能會縮水超過3成，呼籲4大基金制定明確且可執行的化石燃料撤資時程表，同時定期全面揭露投資組合，並強化氣候相關財務揭露。

據今日推出的「政府4大基金氣候損益計算機」顯示，假設24歲開始工作，每月固定提撥薪資6%至政府基金，65歲退休前年薪假設年增2％，退休後不再投入本金前提下，再以6％投資報酬率計算。以新制勞退而言，到2050年的個人累積資產應為94萬1458元，氣候風險將造成32％的減損。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，台灣石化、鋼鐵、水泥等高碳排傳統產業，近來除了氣候轉型，也面臨全球產能過剩的挑戰；四大基金做為良善的國民資產管理者，從環境永續、世代正義，以及投資避險與支撐國家未來的產業發展角度，都應與其投資的石化、鋼鐵、水泥等公司積極議合，積極轉投資氣候產業鏈，進行綠色多角化轉型。

LUSH也指出，對化石燃料的持續投資正在加速氣候崩潰，也違背了 LUSH 一直以來想要「建立一個更健康美麗的地球」的理念。我們相信，政府基金應投入為人民打造永續、甚至更美好未來的產業，而不是繼續支持高碳排的化石燃料。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法