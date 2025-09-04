晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

包租公月收近9萬 阿伯每天只花30元摳門原因太慘烈

2025/09/04 16:22

不少長輩長年省吃儉用，最終後悔自己有錢卻沒時間享受。示意圖。（美聯社）不少長輩長年省吃儉用，最終後悔自己有錢卻沒時間享受。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南一位70多歲包租公阿伯，名下多個房產，月租金收入達2800美元（約台幣8.6萬），每天卻只花1美元（約台幣30.6元）。他吐實，開銷很少的原因是年紀大了，吃得少，行動也不便，幾乎沒有機會享受生活，年輕的時候以為賺錢就能帶來幸福，現在才意識到，如果有錢花不了，那麼錢就毫無意義。

越南民眾Quang Thien投書《越南快訊》，描述一名70多歲鄰居的生活現況，這名阿伯在妻子去世後，孩子們也因無法忍受和老爸一起生活而搬走。

儘管阿伯擁有多處房產，每月光是月租收入就達到2800美元。但他每天的花費只有1美元，孩子們輪流送飯，有時則請人幫忙買白粥。

為何有錢不花？阿伯說，到了他這個年紀，吃得很少，行動也不便，以至於幾乎沒有機會享受生活。他感嘆，年輕的時候，以為賺錢就能帶來幸福。現在才意識到，如果花不了錢，那錢就毫無意義。

文章作者Quang Thien曾問過阿伯的兒子，為什麼不搬回去跟父親一起住，如果一個陌生人成了他們的繼母怎麼辦？他笑著說，「錢誰也拿不走，他們寧願迎接繼母，不用擔心。」

Quang Thien指出，老一輩在金錢方面往往對自己要求過高，他們害怕花錢，也害怕過著舒適的生活，最終後悔自己有錢卻沒時間享受。如果我們只顧省吃儉用，忘記了生活，最後可能也會落得同樣的下場。

Quang Thien稱，金錢固然重要，但不應只用來儲蓄。真正的財富是擁有穩定的家庭，照顧父母、教育子女以及享受當下美好的生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財