包租公月收近9萬 阿伯每天只花30元摳門原因太慘烈

〔財經頻道／綜合報導〕越南一位70多歲包租公阿伯，名下多個房產，月租金收入達2800美元（約台幣8.6萬），每天卻只花1美元（約台幣30.6元）。他吐實，開銷很少的原因是年紀大了，吃得少，行動也不便，幾乎沒有機會享受生活，年輕的時候以為賺錢就能帶來幸福，現在才意識到，如果有錢花不了，那麼錢就毫無意義。

越南民眾Quang Thien投書《越南快訊》，描述一名70多歲鄰居的生活現況，這名阿伯在妻子去世後，孩子們也因無法忍受和老爸一起生活而搬走。

儘管阿伯擁有多處房產，每月光是月租收入就達到2800美元。但他每天的花費只有1美元，孩子們輪流送飯，有時則請人幫忙買白粥。

為何有錢不花？阿伯說，到了他這個年紀，吃得很少，行動也不便，以至於幾乎沒有機會享受生活。他感嘆，年輕的時候，以為賺錢就能帶來幸福。現在才意識到，如果花不了錢，那錢就毫無意義。

文章作者Quang Thien曾問過阿伯的兒子，為什麼不搬回去跟父親一起住，如果一個陌生人成了他們的繼母怎麼辦？他笑著說，「錢誰也拿不走，他們寧願迎接繼母，不用擔心。」

Quang Thien指出，老一輩在金錢方面往往對自己要求過高，他們害怕花錢，也害怕過著舒適的生活，最終後悔自己有錢卻沒時間享受。如果我們只顧省吃儉用，忘記了生活，最後可能也會落得同樣的下場。

Quang Thien稱，金錢固然重要，但不應只用來儲蓄。真正的財富是擁有穩定的家庭，照顧父母、教育子女以及享受當下美好的生活。

