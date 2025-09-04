機器人「1細節」驚豔科技圈 ! 馬斯克曝特斯拉營收潛力

特斯拉機器人Optimus，手部酷似人類成科技圈焦點。（擷取自Marc Benioff的X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著特斯拉最新一代「Optimus」原型機影片曝光，其人形機器人再度成為全球矚目的焦點。據報導，不同於以往的汽車產品，馬斯克公開表示，未來特斯拉80%的價值將來自Optimus，而非傳統汽車業務，長期可創造超過10兆美元（約新台幣306.6兆元）的收入。這一表態，象徵特斯拉正全面轉型為人工智慧與機器人巨頭。

據報導，Salesforce創辦人Marc Benioff參觀完特斯拉辦公室後，在社群媒體X上隨手分享了一段全新Optimus機器人的影片，直呼這是「實體智慧革命的開端」，甚至可能取代年薪20萬至50萬美元的工作，瞬間引爆科技圈矚目。

請繼續往下閱讀...

影片中，全新Optimus以金屬塗裝亮相，其中最令人驚艷的，是精密到幾乎可與人類拇指匹敵的靈巧手部設計。

事實上，特斯拉的野心早已超越汽車。根據最新發布的《宏圖計畫第四篇章》明確指出，將未來投注於「將人工智慧帶入物理世界」。馬斯克於今年初曾表示，特斯拉計劃在 2026 年實現Optimus量產目標5萬台，長期來看，可創造超過10兆美元的收入，成為特斯拉業務中最有價值的部分。

分析師指出，特斯拉機器人的優勢是「工程化、商業化、量產潛力」，這點是許多學術原型機無法比擬的。若Optimums成功量產並投入工業應用，特斯拉的定位將轉向AI與機器人平台公司，其市值模型可能更接近晶片公司或機器人技術，而非傳統車廠。這樣的轉型若能落實，將賦予特斯拉「跨產業溢價」。

由於Salesforce執行長盛讚Optimus機器人，帶動特斯拉股價回神，3日開盤一度勁揚超過4%，終場漲幅收斂至1.44%、收334.09美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法