華晶科取得航太國防認證 進軍無人機供應鏈

2025/09/04 14:08

華晶科正式取得AS9100航空航太與國防產業品質管理系統認證。（業者提供）華晶科正式取得AS9100航空航太與國防產業品質管理系統認證。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠華晶科（3059）近日受惠無人機、機器人話題，股價轉熱。該公司表示，正式取得AS9100航空航太與國防產業品質管理系統認證，成功進入全球無人機及航太產業供應鏈，彰顯其可靠性與安全性。

華晶科說明，該公司會以ISO9001為基礎，針對航空、航太與國防領域制訂，涵蓋從供應鏈管理、設計開發、生產製造等的完整產品生命週期，要求企業確保品質一致性、產品安全性及有效的風險管理。

華晶科董事長夏汝文表示，華晶科一直秉持Better version better life的理念，取得AS9100認證，代表公司的品質管理，達到國際級、航太級、以及國防產業的標準。From better to the best是華晶科對卓越的品質與安全性的承諾。

華晶科也說，公司持續為美國科技大廠提供無人機視覺關鍵零組件多年，經過不到一年的嚴格準備與審核，即通過AS9100認證，顯示其原有的優質製造基礎，以及對品質管理升級的高度重視。

此次取得AS9100認證，不僅代表華晶科將正式跨足無人機、航太產業，更表示該企業具備提供高規格的研發設計能力，即高安全性、品質穩定的生產實力，將為全球客戶提供更高規格的解決方案。

