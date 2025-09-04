晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

花5年考證創業！65歲男退休迎事業第二春 僅撐3年慘虧超後悔

2025/09/04 19:19

日媒以真實案例提醒，退休後的挑戰固然重要，但沒有周全規劃，恐怕變成資金黑洞。（示意圖，彭博）日媒以真實案例提醒，退休後的挑戰固然重要，但沒有周全規劃，恐怕變成資金黑洞。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多人選擇在退休前後追求「人生最後的挑戰」，想開創事業第二春，卻深藏著風險。日本一名男子在退休前，原本擁有近4000萬日圓（約新台幣819萬元）資產與穩定年金，卻毅然放棄延長雇用，投入考證照想獨立創業。花5年苦讀終於考上，然而，最終因收入不如預期、3年倒虧700萬日圓（約新台幣143萬元）不得不收攤退場。專家提醒，退休後的挑戰固然重要，但沒有周全規劃，恐怕變成資金黑洞。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在日本千葉縣的高橋正人（化名，65歲）在一家大型電子產品製造商從事銷售工作35年，原本擁有退休金2500萬日圓（約新台幣512萬元）、存款1500萬日圓（約新台幣307萬元），並預估退休後可領取每月21萬日圓（約新台幣4.3萬元）的年金，照理應可安享養老生活。

然而，時間倒回10年前，當時55歲的高橋先生心中仍有一絲不安，「看著前輩們60歲進入延長雇用後，立刻被當成『累贅』的人不少。薪水砍半、工作毫無成就感，這樣的未來真的好嗎？」於是他決定憑自己的力量試試看。當時，他將目光放在「中小企業診斷士」這張難考的證照上，合格率僅約4%。

高橋態度堅決，他說「如果拿到資格證，即使過了65歲也能賺錢，這可不是無謂的挑戰。」此後，高橋週末去上課，平日下班後也讀書2至3小時，經營學、經濟學、會計學、法務等，對55歲的大腦來說，重新學習這麼多科目比想像中困難。最終，高橋花費5年、超過100萬日圓（約新台幣20.5萬元）終於在60歲時考取資格，並在退休同時告別上班族生活，邁向夢寐以求的獨立開業。不過，現實卻不如預期，面臨拿到資格卻「養不活自己」的現實。

開業後，高橋每年需支付約95萬日圓（約新台幣19.5萬元）的固定開銷，包括協會年費、研修費與辦公室租金等。收入也不如預期，第一年年收60萬日圓（約新台幣12萬元），第二年80萬日圓（約新台幣16萬元），第三年100萬日圓（約新台幣20.5萬元）。扣除開支後，實際所得往往僅數萬元，甚至比妻子每月的兼職收入還少。

收入遲遲沒有起色，60至63歲的三年間，高橋一家因收入不足，只能動用存款補足，每月平均消耗19萬日圓，累計資金縮水700萬日圓。最終在兒子和妻子勸說下，高橋徹底清醒決定徹底關掉公司，轉而在家辦公，退出商界，僅偶爾接受人脈介紹的零星諮詢案，每件報酬約1至2萬日圓（約新台幣2千至4千元）。他也反省自己過於衝動，沒有與家人充分討論未來規劃。

報導指出，理財規劃師認為，像高橋這樣的「創業養老夢」案例並非少例，他提醒中高齡上班族在規劃第二人生時，務必遵循三大原則，包含設定停損點、從副業起步降低風險、與家人共同評估風險。專家提醒，中高齡創業應審慎規劃，避免將養老資金變成「實驗場」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財