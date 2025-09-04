花5年考證創業！65歲男退休迎事業第二春 僅撐3年慘虧超後悔

日媒以真實案例提醒，退休後的挑戰固然重要，但沒有周全規劃，恐怕變成資金黑洞。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多人選擇在退休前後追求「人生最後的挑戰」，想開創事業第二春，卻深藏著風險。日本一名男子在退休前，原本擁有近4000萬日圓（約新台幣819萬元）資產與穩定年金，卻毅然放棄延長雇用，投入考證照想獨立創業。花5年苦讀終於考上，然而，最終因收入不如預期、3年倒虧700萬日圓（約新台幣143萬元）不得不收攤退場。專家提醒，退休後的挑戰固然重要，但沒有周全規劃，恐怕變成資金黑洞。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在日本千葉縣的高橋正人（化名，65歲）在一家大型電子產品製造商從事銷售工作35年，原本擁有退休金2500萬日圓（約新台幣512萬元）、存款1500萬日圓（約新台幣307萬元），並預估退休後可領取每月21萬日圓（約新台幣4.3萬元）的年金，照理應可安享養老生活。

然而，時間倒回10年前，當時55歲的高橋先生心中仍有一絲不安，「看著前輩們60歲進入延長雇用後，立刻被當成『累贅』的人不少。薪水砍半、工作毫無成就感，這樣的未來真的好嗎？」於是他決定憑自己的力量試試看。當時，他將目光放在「中小企業診斷士」這張難考的證照上，合格率僅約4%。

高橋態度堅決，他說「如果拿到資格證，即使過了65歲也能賺錢，這可不是無謂的挑戰。」此後，高橋週末去上課，平日下班後也讀書2至3小時，經營學、經濟學、會計學、法務等，對55歲的大腦來說，重新學習這麼多科目比想像中困難。最終，高橋花費5年、超過100萬日圓（約新台幣20.5萬元）終於在60歲時考取資格，並在退休同時告別上班族生活，邁向夢寐以求的獨立開業。不過，現實卻不如預期，面臨拿到資格卻「養不活自己」的現實。

開業後，高橋每年需支付約95萬日圓（約新台幣19.5萬元）的固定開銷，包括協會年費、研修費與辦公室租金等。收入也不如預期，第一年年收60萬日圓（約新台幣12萬元），第二年80萬日圓（約新台幣16萬元），第三年100萬日圓（約新台幣20.5萬元）。扣除開支後，實際所得往往僅數萬元，甚至比妻子每月的兼職收入還少。

收入遲遲沒有起色，60至63歲的三年間，高橋一家因收入不足，只能動用存款補足，每月平均消耗19萬日圓，累計資金縮水700萬日圓。最終在兒子和妻子勸說下，高橋徹底清醒決定徹底關掉公司，轉而在家辦公，退出商界，僅偶爾接受人脈介紹的零星諮詢案，每件報酬約1至2萬日圓（約新台幣2千至4千元）。他也反省自己過於衝動，沒有與家人充分討論未來規劃。

報導指出，理財規劃師認為，像高橋這樣的「創業養老夢」案例並非少例，他提醒中高齡上班族在規劃第二人生時，務必遵循三大原則，包含設定停損點、從副業起步降低風險、與家人共同評估風險。專家提醒，中高齡創業應審慎規劃，避免將養老資金變成「實驗場」。

