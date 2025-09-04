銀行鎖帳災情擴大 台新：深切檢討滾動調整

台新銀行表示，協助政府打詐、防詐，減少民眾遭詐騙蒙受損害，該行對部分帳戶進行管制，造成部分客戶不便。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近日不斷傳出多位民眾，無預警遭銀行列為「警示戶」，並傳出台新銀行因大量凍結帳戶，導致受害民眾得親跑一趟、去臨櫃排隊解鎖，引發重大民怨。對此，台新銀行今天（4）日說明，為協助政府打詐、防詐，減少民眾遭詐騙蒙受損害，對部分帳戶進行管制，或許造成部分客戶不便，也有改善空間，將深切檢討適時滾動調整相關作法，以兼顧客戶服務與民眾財產的安全防護。

近期，政府積極擴大打詐力道，要求銀行業者配合各項政策，不料，卻引起民怨不滿，有銀行客戶在Threads上發言表示，平時正常使用台新帳戶，或者只是一陣子沒用帳戶，然後，帳戶就一下子被凍結，自己還得請假臨櫃跑銀行去解凍，實在很擾民。

對此，台新銀行今日提出說明，根據實務經驗，久未使用的帳戶，或帳戶出現異常交易，有較大的機會是帳戶可能遭不法利用的表徵，因此，為協助政府打詐、防詐，減少民眾遭詐騙蒙受損害，該行對部分帳戶進行管制，或許造成部分客戶不便，但有改善空間，將深切檢討適時滾動調整相關作法，以兼顧客戶服務與民眾財產的安全防護。

對於為配合打詐，久未使用或帳戶異常，可能先凍結帳戶，銀行業者表示，會綜合考量，從客戶財產安全及使用便利性等，如有改善空間，將積極處理。

