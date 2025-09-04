晴時多雲

僅符合新青安的首購族受惠 房市持續量縮價跌

-0001/11/30 00:00

整體房價仍處於緩跌格局，現階段不應該過度期待房市。（記者徐義平攝）整體房價仍處於緩跌格局，現階段不應該過度期待房市。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市久違的好消息，行政院拍板新青安政策排除在「銀行法」第72條之2的不動產房貸比率中，直接引發16檔營建股亮燈漲停，不過，房產業者點出，該項放鬆主要受惠者是符合新青安資格的首購族，其它購屋族群仍受到管制，尤其房貸總量管制仍受限，且整體房價仍處於緩跌格局，現階段不應該過度期待房市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，攤開八大行庫7月新青安受理戶數，僅有台銀、土銀等少數公股銀行單月受理戶數突破1千戶，且八大行庫中就有五大單月受理件數不到300戶，其中三大行庫更是單月不到200戶，對比新青安上路初期有著明顯落差，而不計入72至2條比率後，可望提升公股銀行的承作量能，解決首購貸款的問題。

不過，現階段的整體房市氛圍還是與央行管制有關，年底就是銀行自主管理屆滿1年，可觀察第三季央行理監事會議的態度。

央行Q3理監事態度 將左右房市未來

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，這項新政策實施，對於目前適用新青安的首購族面臨到貸款成數不足、排撥時間拉長或是被要求搭配房貸壽險等困境，有助於緩解，也是體現政府堅定支持首購族的立場。

不過，因川普對等關稅政策議題，對於國內各產業的影響正陸續發酵中，將連帶影響內需與房市交易，仍需密切關注後續整體經濟局勢的變化。目前台灣房價處於緩跌走勢，因此，不宜過度期待房價有反彈回升的空間，整體而言，今年房市仍是「量縮價跌」的格局不變。

