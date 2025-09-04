勞保一次領也藏「小確幸」! 教你怎麼多領一點

隨著國人對退休生活的重視日益增加，如何妥善規劃勞保老年給付，已成為許多勞工關注的焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著國人對退休生活的重視日益增加，如何妥善規劃勞保老年給付，已成為許多勞工關注的焦點。根據《勞工保險條例》，民國98年（2009年）1月1日以前已有投保紀錄的勞工，在符合特定條件下，可選擇將退休金「一次請領」。這項制度雖已不適用於新制，但對部分資深勞工而言，仍是極具彈性與策略性的財務選項。本文將深入解析一次請領的操作方式，帶你掌握關鍵規則與實務技巧，讓你合法、正確、安心地多領一點退休金。

而在開始之前，據現行規定，勞工若選擇一次請領，需注意以下重點，否則可能喪失資格或領得不如預期。

一、請領資格需與退保動作緊密連結

勞工若要申請一次給付，必須在「離職退保」的狀態下提出，也就是離職、退保、請領必須是一個連續動作。

若勞工中間已有多年未加保，即使年齡與年資都符合，也無法直接請領。遇到這種情況時，勞工需先找單位短期加保，再辦理離職與退保，才符合一次請領的資格，否則就必須等到65歲才能請領。

二、平均投保薪資採計「退保前3年（36個月）」

勞保一次金的計算採用「退保前3年（36個月）」的平均投保薪資，薪資越高，請領金額越多，因此勞工應該慎重規劃自己最後3年的投保薪資。

三、基數算法

一次請領不同於年金月領，它是以「基數」來做計算，基數越多，請領金額越多。

而一次請領基數依年資而定，前15年每年可領1個月基數；第16年起，每年可再領2個月。

假設勞工阿明有30勞保年資，阿明基數為：前15年給15個月基數+後15年給30個月=45個月基數

四、年資上限限制

60歲前勞保年資最多計算至30年（即45個月基數）。若滿60歲後持續加保，最多再加計5年，但基數最多僅能再累積5個月，總計上限為50個月基數。

五、年資計算小技巧

未滿1年的年資，按比例計算；未滿30天，直接進位算1個月。

在了解上述5點重點之後，我們就來開始舉案例來說法，試算給大家看。

案例：勞工美麗52歲，勞保年資28年269天，她最後3年投保薪資為4萬元。

情況一，美麗現在立即領

步驟1：年資換算（天數轉月份）

美麗勞保年資零頭日數為269天 =8個月又29天

按規定「未滿30天，直接進位算1個月」，所以269天 → 換算為9個月

9個月年資除以12個月就是0.75年，因此美麗年資總計為28.75年。

步驟2：基數計算規則（一次請領適用）

前15年：每年1個月基數 → 15個月

後13.75年：每年2個月基數 → 13.75 × 2 = 27.5個月

美麗總基數 = 15 + 27.5 = 42.5個基數

步驟3：請領金額試算

假設美麗最後3年平均投保薪資4萬不變。

美麗可請領的金額為4萬元 × 42.5基數 = 170萬元

美麗的請領方式已經很完美嗎?美麗還可能領更多嗎?

情況二，若美麗多保2天 多領6400元

假如美麗急需用錢，這裡會建議美麗再保2天。為什麼要多保2天?

因為美麗原本年資零頭日數為269天，若再多保2天就會變成271天，換算為9個又1天。

依規定「未滿30天的，就是以1個月來做計算」，1天可以算1個月，所以美麗就會多1個月的年資，10個月年資除以12個月就是0.83年。

所以美麗的總年資將變成28.83年，而她可以請領的基數增加為42.66個基數。

美麗可請領的金額為4萬元X42.66基數=170萬6400元

170萬6400元-170萬元=6400元

以上試算數據結果，我們可以看到只要多加保2天，美麗就可以多領6400元，這何嘗不是一個小確幸。

情況3，美麗選擇再加保1年3個月 可多領10萬元

假如美麗不急著現在就要一次請領，那麼這裡會建議美麗繼續加保，多保1年3個月。為什麼要再保1年3個月?

因為60歲以前的年資上限30年，最高45個基數。美麗只要多保1年3個月，她就可以達到最高的45個基數。

美麗若達到45個基數，她可以請領到金額為 4萬元X45個基數=180萬元

180萬-170萬=10萬

美麗若是能夠多加保1年3個月，整體較正常領（情況一）多領10萬元，是好幾個月生活費。

情況4，美麗延後請領又提高平均投保薪資 則可多領20.8萬元

假如美麗繼續加保，多保1年3個月，然後又去找兼職工作，將最後1年3個月的投保薪資調高到最高投保級距4萬5800元。那麼美麗可以請領到多少錢呢?

美麗最後的1年3個月的平均投保薪資是4萬5800元，跟前面1年9個月的4萬元去做平均，得出美麗最後3年的平均投保薪資為（4萬X1.75+4萬5800X1.25）/3年=4萬2417元

4萬2417元X45個基數=190萬8765元

190萬8765元-170萬=20萬8765元

美麗提高投保薪資並多加保1年3個月，試算數據顯示，整體較正常領（情況一）多領了20萬8765元。

綜合上述試算情境可以發現，對仍具一次請領資格的資深勞工而言，只要善用退保時機並妥善規劃投保薪資，最終退休金差距可能高達數10萬元，甚至超過20萬元，對退休生活影響相當可觀。

