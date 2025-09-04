晴時多雲

財經 > 財經政策

育嬰留停新制 托育盟建議朝「1小時」請假彈性、8歲以下適用

2025/09/04 13:30

行政院院會今天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。（資料照）行政院院會今天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對勞動部公布育嬰留職停薪新制，從過往請假一次就要1個月，放寬彈性到1天就可申請，托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，肯定新制將帶來更多希望兼顧工作與照顧的家庭，但仍有3大缺憾，建議未來學歐洲國家邁向「1小時」申請彈性，並將適用小孩年齡從3歲延長到8歲，並呼籲雇主提供更多薪資給請假者的職務代理人，避免造成公司員工敵視等問題。

王兆慶說，雖肯定新制，仍提出3大缺憾，首先，育嬰留職停薪仍無法與part-time工作併用，無法支援部分工時、部分照顧的安排。他舉例，德國、瑞典等國的請假彈性是放寬到「1小時」，讓勞工可視工作樣態，如每天8小時可上班6小時，剩下2小時請育嬰留停提早下班，這樣不用增加育嬰留停總天數，卻可使勞工留在職場並享有相關薪資補貼。

第二，政策適用年齡並未放寬，僅限孩子3歲前，對於孩子已上幼兒園或小學低年級、仍需照顧的家庭來說，支持還是不足。王兆慶分析，其實現在8歲以前的孩子，仍會面臨腸病毒而產生的全班停課1週問題，家長也因此需請假照顧，最好的育嬰留停條件，希望有8歲以下孩子的家長都能適用，可惜這次勞動部尚未放寬，但理解改革無法一次到位。

第三、支持雇主的配套措施雖有必要，但對於申請彈性育嬰留停的家長，使其同事加班時數可以突破勞基法法定上限，恐造成同事對育兒者的反感與敵意，不利建構友善職場環境。王兆慶分析，其實勞動部不用再給雇主更多補貼，目前有員工申請育嬰留停，雇主將拿到政府提供的該員工當日人事費補貼以及每日1千元的補助，這些金額資源應該要拿來嘉勉或激勵職代的員工，目前法規沒有強制，建議勞動部這次新制試行一段時間後，再看後續要不要修法強制補貼職代。

