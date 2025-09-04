晴時多雲

友達攜手Garmin 推出全球首款Micro LED智慧手錶

2025/09/04 13:10

友達攜手Garmin 推出全球首款Micro LED智慧手錶友達攜手Garmin 推出全球首款Micro LED智慧手錶
（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕作為推動Micro LED顯示技術的領航者，友達（2409）於拓展前瞻顯示市場應用版圖再下一城，攜手全球最具指標性的衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin，推出全球首款搭載Micro LED顯示技術的智慧手錶——Garmin fēnix 8 Pro MicroLED。

新款手錶配備1.4吋、326PPI高解析度顯示螢幕，具備高亮度、超高動態對比與飽和色彩，即使在強光或極端環境下也能清晰顯示，特別適合戶外運動與探險需求。

友達光電技術長廖唯倫指出，此次合作展現了友達在Micro LED研發與製程整合的實力，並代表技術正式走向商品化，將為智慧穿戴市場帶來差異化競爭力。

Garmin健身與戶外事業群執行副總裁Joe Schrick則表示，搭載超高亮度Micro LED螢幕的fēnix 8 Pro，不僅能在烈日下提供前所未有的清晰度，也樹立了智慧手錶的新標竿。

該款手錶採用友達的 LTPS主動式驅動技術，具備更快反應速度、更長壽命及優異的環境適應性，同時透過異形切割工藝打造正圓形錶面，兼具科技性能與時尚設計。

友達長期深耕Micro LED技術，已逐步導入電視與車用領域。此次與Garmin合作，代表Micro LED正式進入日常穿戴應用，未來人們將能在更多生活場景中體驗其卓越的顯示效果。

