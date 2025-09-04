晴時多雲

自由電子報
自由財經
台灣會有嗎？好市多8款降價逾20％超殺商品 咖啡豆、維生素全上榜

2025/09/04 15:33

好市多8款降價逾20%超殺商品，咖啡豆、維生素全上榜。（歐新社）好市多8款降價逾20%超殺商品，咖啡豆、維生素全上榜。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新的1月開始了，好市多（Costco）祭出不容錯過的全新優惠，美媒報導，在Costco 9月獨家“線上特惠”，商品降價從日常用品到1次性消費，應有盡有，其中，有8款折扣更逾20%，堪稱9月最殺商品，而上班族最愛的咖啡豆、維生素、營養補充劑等全在榜單上。

好市多9月8款超殺商品中，以ReadyWise 94份應急蛋白桶折扣最多，降幅高達33.33%，而最折扣較少則是三星 Galaxy Tab S10+ 12.4 吋 Wi-Fi 平板電腦 512 GB，以下是依折扣多寡，依序排列。

1、ReadyWise 94份應急蛋白桶：原價要179.99美元，現優惠60美元，折價達33.33%，1位顧客表示，當需要用到桶裡的東西時，質量絕對沒問題。買兩個這樣的桶讓我安心不少，完全值回票價。以後有貨的話，我會再買。

2、All-Clad HA1 12件套不沾鍋具：降價130美元，折扣幅度達27%，現只賣349.99美元。1位顧客寫道，這是我用過的最好的鍋具，只要不使用金屬器具或高溫加熱，它們就能用很久。不會粘鍋，而且我相信它們不含鉛。

3、Further Food 草飼膠原蛋白勝肽粉：您是否正在尋找新的膠原蛋白來源？Further Food 草飼膠原蛋白肽粉，現降價10美元，僅售28.99 美元。 「優質的膠原蛋白粉來源，」1位購物者寫道。 「我已經使用了幾個月，我注意到我的頭髮和指甲真的變長了，而且更健康了。我把它放在早晨的咖啡裡。我幾乎嘗不出味道，而且融入得很好。

4、Dr. Althea 345 舒緩霜：這款 1.69 液體盎司、兩支裝的產品，現優惠10美元，兩支裝售價只要29.99美元，降價25%，正常每支27美元。 1名消費者表示，「作為1個容易長痘痘、敏感且乾燥的皮膚的人，很難找到同時針對我的乾燥和痤瘡有效的產品。這款面霜含有很好的成分，有助於舒緩我的皮膚，強化我的皮膚屏障，並有助於治愈活躍的痘痘和炎症後色素沉著。

5、Philips 800 系列全自動濃縮咖啡機（附奶泡器）: 現在降價100美元，折幅達22.72%，只賣339.99 美元。1位粉絲寫道：「1鍵操作，簡單易用。」另1位消費者則說：「我們之前的濃縮咖啡機需要我們自己製作咖啡。這台機器簡單多了，只需按幾個按鈕即可。每次沖泡之間它還會自我清潔。真希望我們早點買到這個！」

6、Mayorga Café Cubano Roast：美國農業部有機認證，深度烘焙，全豆咖啡 ，兩磅裝兩罐可節省10美元，折價22.22%，現賣34.99 美元。1位消費者指出，因一時興起，買了1袋這種咖啡豆試試，結果就迷上了。

7、 自然製造魚油：趕緊入手Nature Made魚油1200毫克，300粒軟膠囊，可立減4美元，現價18.99美元。1位消費者寫道，「很棒的產品，物超所值」。

8、 三星 Galaxy Tab S10+ 12.4 吋 Wi-Fi 平板電腦 512 GB：9月購買立即折價 200 美元，含S Pen，售價只要799.99 美元。消費者指出，OLED 螢幕令人驚艷，高刷新率讓一切都感覺流暢。我決定買這個而不是升級我的手機。

