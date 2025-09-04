晴時多雲

最低工資該漲嗎？ 勞團轟新經長「欠缺法遵」

2025/09/04 12:53

台灣勞工陣線等多個勞團共同召開記者會（勞陣提供）台灣勞工陣線等多個勞團共同召開記者會（勞陣提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2026年度最低工資該調漲多少，將在9月底討論，但日前經濟部長龔明鑫卻以全球經貿不確定的因素，認為過往的最低工資調幅公式不適用，台灣勞工陣線等多個勞團今日共同召開記者會，抨擊在最低工資已立法的情況下，龔明鑫如此的思維「欠缺法遵」，更質疑全球均面臨經貿不確定性，但其他國家為了維持勞工購買力，都已決定明年繼續調漲最低工資，台灣的經濟部長，卻為了維持經濟成長率，要犧牲勞工的工資調漲。

台灣勞工陣線引用統計資料指出，台灣約有200萬本國籍勞工投保薪資級距在3萬300元，初任人員近2成仍領最低工資，顯示低薪問題持續嚴峻。近年台灣經濟成長穩健，2024年經濟成長率達4.84%，今年第2季更達8.01%，並無壓低調幅的理由，但日前新上任的經濟部長龔明鑫然，卻以美國高關稅衝擊為由，認為過往的調幅公式不適用。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋直言，全球各國均因美國關稅議題衝擊經濟，但包括德、法、英、加拿大、澳洲、日韓，甚至美國、菲律賓、越南等國，今年已確定要在明年度調整最低工資，主要目的就是要維持基層勞工的實質購買力，通膨嚴重的日本調幅甚至高達6%。

但反觀台灣，雖然通膨的指數仍低於2%的警戒線，但17項重要民生物價因天災等因素影響，仍有近1.8%的年增率，其中外食費和房租分別上漲3.48%及2.33%，顯示外食族與租屋者的負擔其實越來越重，所以調整最低工資，它就是維持勞工的實質購買力。

同時，各產業普遍面臨缺工，尤以製造、餐飲等低薪行業最為明顯。勞工陣線主張，既然最低工資法已經立法了，就應該在法律的基礎與精神上，維持勞工實質的購買力並解決低薪的問題，適度調升最低工資，才能改善低薪、留住人力，並強化產業競爭力。

台北市產業總工會副理事長王燕杰則以自身觀察指出，服務業集中在6都，這是一個工作最辛苦、薪資卻離最低工資最近的族群，這些勞動者大多居住在市場上租屋價格最高的地方。王燕杰拋出疑問，若勞工領的是最低工資，卻有超過3分之1近2分之1的薪水必須花在房租上，如何能維持基本生活需要？

王燕杰呼籲經濟部，應以實際數據，對外揭露若降低最低薪資的調整，究竟能夠促進GDP提升的比例有多少？

