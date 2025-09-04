晴時多雲

商業服務業景氣偏弱 商研院︰內需復甦不均

2025/09/04 12:51

商研院認為，台灣內需疲弱、外熱內溫格局難改，（資料照）商研院認為，台灣內需疲弱、外熱內溫格局難改，（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕商研院發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，2025年7月台灣商業服務業同行指標綜合指數（CCCIS）降至-0.3137個標準差，並預測到2026年1月恐再滑落至-0.7340。商研院表示，雖下行速度較前次預測趨緩，但內需復甦不均衡呈現兩極化，加上金融與投資走勢背離，且內外部結構性壓力並存等3大因素下，商業服務業整體景氣走向「仍具衰退風險」不確定性。

商研院分析，今年上半年台灣GDP年增6.75%，其中成長動能主要來自民間投資與淨輸出，但民間消費僅小幅增長0.9%，顯示經濟呈現「外熱內溫」格局。服務業貢獻度（1.69個百分點）遠低於工業（4.81個百分點），內需表現明顯落後。

就各產業來看，批發零售、水電燃氣消費維持上行，但住宿餐飲、不動產與住宅服務、服務業就業則同步下滑，復甦兩極化現象加劇。領先指標則顯示，民間固定投資、服務貿易收支與就業改善，但金融保險、運輸倉儲與商業服務股價指數走弱，形成資金與投資部門走勢分歧。

商研院指出，疫情後消費行為改變，加上缺工、成本上漲與央行信用管制，壓抑了內需市場，讓不動產與餐飲業特別受影響；同時美國貿易政策與川普政府的關稅戰，也為台灣出口帶來高度不確定性。

商研院提醒，單靠總體財政或貨幣政策難以化解風險，政府與企業需合作推動產業轉型，並依外部市場調整策略。若未及時因應，隨貿易戰可能引發的貨幣戰，恐使台灣經濟雪上加霜。

