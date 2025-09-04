晴時多雲

YouTube開始查水表！假家庭用戶小心被停權

2025/09/04 12:11

YouTube開始查水表！假家庭用戶小心被停權（示意圖，美聯社）YouTube開始查水表！假家庭用戶小心被停權（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對很多人來說，找幾個朋友一起分擔YouTube Premium家庭方案的費用，是一種聰明又省錢的做法。以台灣版本來說，每月479元最多可6人共享，每人只要不到 80 元，CP值爆表。但這種「不是一家人也硬湊團」的方式，可能要走到盡頭了，因為YouTube現在開始要認真查水表了。

外媒《Android Police》報導，最近有用戶回報收到YouTube寄來的警告信，主旨為「您的 YouTube Premium家庭會員資格將被暫停」，信中指出，所有家庭方案成員必須與管理員住在同一個家庭地址。YouTube系統偵測到用戶帳號所在地與管理者不同，並給出14天的限期來修正地址，若在期限內沒有確認或更新地址，YouTube將關閉用戶Premium功能的權限。

而被停權的用戶帳號仍會留在家庭群組中，但將失去Premium的所有功能，像是無廣告播放、背景播放、離線下載等服務。

報導指出，雖然YouTube這項「同住限制」早在2023年就已經列在官方規定中，但以往並未嚴格執行。許多使用者也因此習慣放心與朋友「合租」家庭方案。

如今情勢明顯改變，YouTube正逐步加強審查與執行該規定。現在YouTube已開始定期「電子簽到」，每30天確認一次使用者是否仍與管理員住在同一地址。若查核未過或地址不符，就有可能收到上述警告通知。

近來有Reddit用戶分享自己在收到通知14天後，Premium權限真的被取消。

這波YouTube的動作，讓人聯想到Netflix先前全面掃蕩「寄生帳號」的時候，不排除未來YouTube會查得更嚴、查到更多國家，屆時大家可能都得乖乖用自己的帳號訂閱了。

