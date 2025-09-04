晴時多雲

憂股市崩跌！彭博曝中國擬取消賣空、加大投機交易限制

2025/09/04 12:47

憂股市崩跌！彭博曝中國擬取消賣空、加大投機交易限制。（路透）憂股市崩跌！彭博曝中國擬取消賣空、加大投機交易限制。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國股市自8月初以來，吸引1.2兆美元（約新台幣36.8兆元）的資金，激勵陸股飆漲，主要指數自4月來，漲幅更超逾20%，彭博報導，知情人情表示，高層憂反彈太快，一旦反轉恐對散戶造成重大損失，為防股市崩跌，考慮取消一些賣空限制，並考慮控制投機交易等措施進行降溫。

知情人士表示，目前尚不清楚這些措施是否會獲得批准或通過。中國證監會沒有立即回覆傳真的置評請求。

彭博報導，中國股市自4月以來出現了顯著的反彈，主要股指漲幅超過20%。上證綜指創十年新高，滬深300指數較今年低點飆升超過20%。

儘管這些指數今年落後於其他全球基準，但中國12.5兆美元（約新台幣383.37兆元）的市場出現了泡沫的跡象，這與2015年有一些相似之處。這段痛苦的記憶，加上中國的經濟壓力和美國的關稅威脅，讓當局更有理由採取謹慎的態度，在不嚇到投資者的情況下實現可持續的運行。

報導指出，監管機構已經起草了全國的金融機構來幫助實現這一目標。據知情人士透露，在監管機構的監測發現一些投資者大量從在線信貸平台借來的資金後，銀行被要求調查股票中非法使用信貸資金的情況。

知情人士表示，經紀公司被勒令不要積極宣傳其全天候服務以幫助開設新股票賬戶。根據交易所數據，散戶投資者湧入市場，8月份開設的新帳戶比去年同期增加了166%。

就連社交媒體平台也被提醒不要過度宣傳牛市、保證金交易創下新高、增加銀行存款重新配置到股票等內容，以免激起新手投資者。他們表示，任何違規行為和非法股票推薦都將受到嚴厲懲罰。

根據8月底1份聲明，中國無處不在的微信應用程序，承諾限制流量或禁止某些帳戶，此前一些帳戶被發現非法提供股票推薦服務或用捏造和誤導性信息引誘用戶。

據當地媒體報道，8月份有400多種共同基金產品宣布停止或限制認購。

8月27日，交易所交易量超過3.1兆元（約新台幣95.07兆元），創歷史第2高，而保證金交易量創下歷史新高，超過2015年。大部分擠兌是流動性驅動的，違背了中國經濟基本面，從根深蒂固的通貨緊縮到持續的房地產危機，引發了市場觀察人士的泡沫警告。

一些金融公司已採取行動削減保證金交易者的槓桿，在對此類活動的打擊引發崩盤之前，保證金交易者在 2015 年導致股市飆升。自8月27日起，總部位於上海的國金證券有限公司將部分證券新客戶融資合同的保證金存款比例從80%提高至100%，這是首次公開舉措。

