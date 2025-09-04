晴時多雲

昭和式管理GG了！54歲業務主管被新人嗆爆、才知殘酷現實

2025/09/04 13:48

越來越多年輕一代踏進職場，讓過往的職場文化出現改變。上班族示意圖。（彭博）越來越多年輕一代踏進職場，讓過往的職場文化出現改變。上班族示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多年輕一代踏進職場，讓過往的職場文化出現改變。日本一名54歲的A先生（化名）過去是公司業務部門的「王牌業務」，因此一路升到了部長職位，不過隨著2000年後出生的年輕人陸續畢業並開始工作，他們「整頓職場」的作風，讓堅持傳統管理風格的A先生面臨了意想不到的現實，最終意識到了，若長期不改變自己，只會變成「職場老害」。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，A先生自大學畢業後便專注於業務工作，年薪達850萬日圓。他以業績與存在感成為公司核心人物。當年進公司時，儘管主管與前輩會嚴格灌輸他作為業務員的心態與禮儀，有時甚至會遭受斥責，但A先生仍能從中感受到自身能力的成長，因此到了20歲後期，他持續在取得優異業績，並投入心力培養後輩。這讓他在公司內被視為「可靠的前輩與上司」，最終升任營業部長。

然後，他卻沒意識到時代正在改變，現今的年輕人不再是「跟著指示走」的類型，而是更重視自身想法與工作的風格。商業談判中重視與客戶的關係，會議上則講求理性交流。在這樣的環境中，A先生的「昭和式管理」逐漸顯得格格不入。

即便如此，A先生仍堅持「即使嚴厲斥責也要讓下屬成長」的管理方式。結果，不少無法忍受斥責的下屬選擇悄悄離開了公司。

當26歲的年輕業務B先生加入團隊後，改變發生了，在B先生首次參加會議時，A先生嚴厲批評下屬沒能達成任何交易，B先生毫不畏懼地坦言：「A先生，你這種說法是不是有點職場霸凌？現在公司還有這樣的行為嗎？」會議室頓時陷入冰點。這種長期未被表達的不滿，終於浮上檯面。從此之後，A先生在部內開始逐漸被孤立。

A先生心想：「我一直用這種方式創造業績，對公司貢獻良多。」然而，現實狀況是是屬下的不滿聲音已無法忽視。過去A先生從未想過要轉職，本打算終身奉獻給公司。但如今在盡心付出多年後，卻被迫承受「難相處、麻煩人物」的標籤，他最終不堪壓力，索性決定辭職。

年輕員工對A先生的辭職傳聞態度冷淡。最終在沒有花束、只有形式性告別的狀況下，A先生默默離開了公司。

A先生對自己的業務能力仍有信心，認為轉職後仍能勝任。然而，他在尋找新工作時遭遇壁壘，最大的問題在於「年紀」和「薪資條件」，轉職顧問甚至坦言，若A先生不降低期望的話，很難找到工作。」這讓A先生自尊心受到重創，現實迎面而來。

在領完失業救濟金後，生活壓力立刻浮現，包含生活費、房貸、子女學費在內，短短半年就花掉了A先生250萬日圓（約52.62萬元新台幣）積蓄，原本的退職金1200萬日圓（約252.6萬元新台幣）與存款600萬日圓（約126.3萬元新台幣）迅速縮水。

A先生只好跳到從未接觸過的行業，重新擔任業務職位，但年薪降至450萬日圓（約94.72萬元新台幣），只有上個工作的一半，不過為了生活不得不接受。

在新環境工作後，A先生才理解年輕人的需求，他說：「走出公司之後，我才真正明白，年輕人所追求的並不是嚴厲，而是理解與彈性。我在同一間公司待得太久，始終拒絕改變，結果只是把自己的做法一味強加在部屬身上。現在回想起來，我確實就是那種令人厭惡的上司，典型的『職場老害』。」

他也徹底感受到，在現代職場裡，光靠數字和績效並不足夠，更重要的是能與人建立互信，並因人調整做事方式。單靠年齡和過去的光環，只會讓自己舉步維艱。如今，他在新環境中學會放下成見，逐步贏得信任，也明白這才是現在工作應有的態度。

