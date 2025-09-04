晴時多雲

焦點股》合勤控：參展航太軍工展 盤中攻頂創波高

2025/09/04 11:41

合勤控參展軍工航太展。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股合勤控（3704）今日宣布，旗下合勤科技、黑貓資訊、勤晁科技及傑海達機器人公司攜手參加9月18-20日台北國際航太暨國防工業展（Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition, TADTE），共同展示多項解決方案涵蓋戰術通訊、先進雷達、電子作戰、資料鏈、AI智能無人載具導控系統、以及多元資安防護方案。

合勤控今日股價開高震盪，盤中一度觸及漲停35.8元，創4月初以來新高價，截至11:20分，股價暫報34.4元，漲幅5.68%，成交量逾3.41萬張。

合勤控指出，合勤科技將於TADTE台北國際航太暨國防工業展出多款軟體無線電機與先進監視雷達系統，在軟體無線電機（SDR）系列產品方面，合勤科技多年專注於軍用軟體無線電機（SDR）技術研發，涵蓋高頻、特高頻、超高頻至極高頻等多種無線電型態，可靈活部署於軍用車輛、船艦、基地展台、數位戰士與無人載具，滿足多元作戰需求。目前已有超過2萬套具抗干擾功能的無線電機服役，展現高度可靠度與穩定性。

合勤控指出，針對現代戰場對無人載具的高度依賴，合勤科技開發專為無人機、無人船所設計的資料鏈路無線電機，具備體積輕巧、省電及耐干擾等特性，能滿足短、中、長距離多樣化通訊需求。

