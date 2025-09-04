晴時多雲

不動產放款限制排除新青安 房產業︰3大族群房貸荒仍待解

2025/09/04 11:12

新青安申貸戶排除在「銀行法」第72之2條不動產放款比率限制之外，此舉可讓低迷的房市氛圍稍微打開僵局。（記者徐義平攝）新青安申貸戶排除在「銀行法」第72之2條不動產放款比率限制之外，此舉可讓低迷的房市氛圍稍微打開僵局。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕行政院拍板新青安申貸戶排除在「銀行法」第72之2條不動產放款比率限制之外，也就是不受30%上限約束，房產業者認為，距離新青安利息補貼到期期限只剩1年，且最高峰時，1年大約核貸逾7萬戶，對於首購民眾來說，還能順利搭上新青安末班車，但對於買進第二戶，甚至名下有房的首購民眾來說，仍受到整體信用管制以及總量管制箝制。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房市終於傳出好消息，此舉可讓低迷的房市氛圍稍微打開僵局，甚至讓民眾購屋信心回穩，尤其9月1日以後的新青安申貸戶不占總量額度，後續可觀察公股銀行承作意願以及放款量能是否提升，最後則是總價1200萬元以內的低總價住宅以及區域可能因而受惠。

不過，不動產開發公會全聯會秘書長于俊明指出，仍有三大族群的房貸問題待解，像是首購族買進總價未過房貸限貸門檻，但鑑價卻超過豪宅限貸門檻，最終只能貸到買進總價的3成，第二類則是換屋族一年切結問題，銀行承作意願非常低，甚至不放貸，第三類則是今年是史上最大交屋潮，預估有15萬戶要交屋，而不小比率是當初買進都更、危老案的購屋族，且絕大多數不符合新青安資格，也會面臨到房貸的問題。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，此舉只是解決新青安卡在房貸甄審、排撥大隊伍的問題，回歸到去年的精進及貸前貸後管理，對真首購當然鬆口氣，但對其他被卡在信用管制的買方仍無解，因此是針對小族群的紓困，而非全面性的鬆綁，價量修正趨勢不變。

非全面鬆綁 價量仍將修正

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，可用「久旱逢甘霖」來形容這項放寬措施，不過，實際上新青安也只有符合的民眾才能申請，加上主要是公股銀行承作，因此，民營銀行房貸仍持續受到管控，只能說這項措施對於現在房貸荒來說，「沒魚蝦也好」的政策，但也可以觀察到此次放寬是否意味房市管控已經逼近尾聲，接下來就看央行對於房市軟著陸以及相關觀測指標下降的認定了。

