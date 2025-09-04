晴時多雲

法國鐵拳！Google、Shein濫用Cookie 遭重罰170億台幣

2025/09/04 10:44

中國快時尚網路零售商Shein標誌和其平台上的商店畫面。（路透檔案照）中國快時尚網路零售商Shein標誌和其平台上的商店畫面。（路透檔案照）

高嘉和／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據法新社報導，法國資料保護監管機構（CNIL）3日對網路巨頭祭出重拳，以未能尊重網路「Cookie」使用法規為由，對美國科技巨擘Google與中國快時尚電商Shein，分別開出了創紀錄的3.25億歐元（約新台幣117億元）與1.5億歐元（約新台幣53億元）天價罰款。

這已是Google第三度因Cookie問題，遭到CNIL重罰。監管機構此次特別點名其在用戶註冊帳戶時，設立所謂的「Cookie牆」（cookie wall），也就是要求用戶必須先接受追蹤軟體，才能繼續進行註冊。CNIL認定，此舉並未向用戶充分解釋其後果，因此用戶無法做出知情的同意，構成違法。

Gmail廣告也被盯上 控「直接兜售」

此外，Google在其廣受歡迎的Gmail電子郵件服務中，於收件匣項目之間插入廣告的做法，也被CNIL盯上。監管機構指出，根據歐洲法律先例，這種對用戶進行「直接兜售」（direct canvassing）的行為，需要事先取得用戶同意，而Google並未這麼做。這項認定，影響了法國約5300萬名Gmail用戶。

Shein也被重罰 涉大量搜集數據

近年快速崛起的中國快時尚巨擘Shein，同樣因未經用戶同意，便在其瀏覽器上設置廣告Cookie，而遭到重罰。CNIL指出，Shein透過此舉，從其在法國每月高達1200萬的用戶電腦中，搜集了「巨量」的數據。除了罰款，CNIL也已勒令Google必須在六個月內改善其系統，否則將面臨每日10萬歐元的額外罰款。

