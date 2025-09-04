推案找死、不推等死 今年928檔期推案為2019年以來最冷

買氣冷清，建商陷入「推案找死、不推等死」的進退兩難局面。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕買氣冷清，建商陷入「推案找死、不推等死」的進退兩難局面。根據市調機構彙整，北台灣今年928檔期預估推案金額約1108億元，為2019年以來最冷的檔期。

進一步觀察北台灣各縣市該檔期預計推案，以台北市最多、有424億元，其次則是新北市、有385.5億元，反觀桃園、新竹則均不到200億元，桃園市更只有116億元。且該檔期單一個建案推案金額突破100億元的只在新北市板橋出現1個。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，去年928檔期剛好碰上央行的第七波選擇性信用管制，加上銀行房貸緊縮，買氣瞬間結凍，讓原本預估會破兩千億元的推案量直接腰斬，建商甚至大舉退場延後推案，導致去年該檔期推案量僅1127.2億元。

而今年顯然打房陰霾未除，總案量與去年差不多，主要還是因為部分新建案已經無法再延，尤其在土融限期開工壓力之下，以及上市櫃公司規劃排程因素，只能硬著頭皮推出。

陳炳辰指出，若北台灣今年全年推案量滑落到1兆元量能以下，將跌回2016、2017年房地合一稅首度上路衝擊的超低量推案，也可視為央行此波信用管制堪稱史上最有效的打房政策，後續較能期待的轉機應落在明年到來的選舉情勢，有無優惠年輕人買房的利多政策，可能也為建商在價格面死撐的一線希望。

